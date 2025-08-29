María Corina Machado aseguró que más del 90 % rechaza al chavismo en Venezuela. | Foto: composición LR/ AFP

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, instó a las Fuerzas Armadas y a los gobiernos regionales a fijar una posición frente a la dictadura de Maduro. En declaraciones a una entrevista con VOZ News, en medio de un despliegue naval de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, señaló que "la neutralidad ya no es una opción".

Asimismo, advirtió que la historia "será implacable con quienes hagan lo incorrecto y con quienes pretendan mantenerse neutrales ante el horror de lo que ocurre". Machado se dirigió a los militares, incluidos los mandos intermedios, y recordó que la decisión de respaldar o rechazar al Chavismo también alcanza a sus familias y entornos cercanos.

Machado insta a las Fuerzas Armadas de Venezuela a rechazar a Nicolás Maduro

María Corina Machado enfatizó que el debate interno en los cuarteles refleja una incomodidad creciente, que trasciende a las propias familias de los militares. Tal como señaló al citado medio, la decisión de apoyar o no al Chavismo no afecta solo al futuro de Venezuela, sino también a la seguridad continental.

Para la exdiputada, más del 90% de la población rechaza al régimen de Nicolás Maduro y las manifestaciones de descontento son cada vez más visibles. Como el llamado del Chavismo a los ciudadanos a inscribirse en la milicia, pero que terminó con plazas vacías por todo el país llanero.

"Maduro sabe que perdió al pueblo de Venezuela y también a su propia estructura militar y policial. Hoy esa discusión se da en hogares de los militares, donde sus familias les piden no seguir al lado de un cártel del narcotráfico", aseveró Machado.

En un contexto en el que Estados Unidos desplegó fuerzas navales frente a las costas de Venezuela para combatir las operaciones del 'Cártel de los Soles', organización narcoterrorista vinculado a Nicolás Maduro, la líder de Vente Venezuela aseguró que la oposición se encuentra preparada para un eventual proceso de transición. Explicó que existen técnicos y planes diseñados para las primeras 100 horas y primeros días posteriores a una salida de Maduro.

“La prioridad es que la transición sea ordenada y estable, para evitar escenarios de caos”, afirmó.

Estados Unidos presiona a la comunidad internacional frente al régimen de Maduro

El mensaje de María Corina Machado coincide con la fuerte postura de Estados Unidos contra el Chavismo. Desde Washington se rechaza la legitimidad de Maduro, al que calificaron como "la cabeza de un cártel narcoterrorista".

La portavoz Karoline Leavitt aseguró que la Casa Blanca utilizará "todos los recursos necesarios" para frenar el tráfico de drogas asociado al régimen y someter a la justicia a sus responsables.

De acuerdo con la agencia antidrogas DEA, Venezuela es parte de las rutas del narcotráfico como corredor. Una cuarta parte de la cocaína que circula a nivel global transita por el país.

La estrategia de Estados Unidos cuenta con respaldo de gobiernos de la región como Argentina, Paraguay, Ecuador, Guyana y Trinidad y Tobago, que se han mostrado dispuestos a coordinar acciones y compartir información para enfrentar el crimen organizado.

Asimismo, Machado denunció vínculos con actores externos como Irán a través del suministro de drones, y con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, lo que, en su visión, convierte a Venezuela en un enclave de operaciones extrarregionales con repercusiones para la seguridad continental.