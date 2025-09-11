HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Maduro inicia el “Plan Independencia 200” y activa 284 frentes de batalla en medio de tensiones con EE. UU. en el Caribe

Nicolás Maduro lidera el "Plan Independencia 200", un despliegue militar que involucra a la FANB y la Milicia Nacional para defender puntos estratégicos del país.

Maduro activa el 'Plan Independencia 200' para reforzar la defensa nacional. Foto: AFP
Maduro activa el 'Plan Independencia 200' para reforzar la defensa nacional. Foto: AFP

Este jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó el “Plan Independencia 200”, una operación militar de gran envergadura que involucra 284 frentes de batalla en todo el país. En su discurso, detalló que el operativo abarca todo el territorio nacional, desde las costas del Caribe hasta la frontera con Colombia, y desde los Andes hasta el sur y el oriente de Venezuela, en un acto transmitido por Venezolana de Televisión.

El anuncio se produce en un contexto de tensiones con Estados Unidos, que ha desplegado buques en el Caribe bajo el pretexto de realizar operaciones antidrogas. En su intervención, Maduro expresó: “Si debemos volver a luchar, lo haremos por la libertad de nuestra gran patria”. Además, denunció que “estos mares, esta tierra, estas montañas y sus riquezas pertenecen al pueblo de Venezuela. Jamás serán del imperio norteamericano”.

PUEDES VER: Álvaro Uribe anuncia candidatura al Senado en 2026 pese a condena a 12 años de prisión domiciliaria en Colombia

lr.pe

¿Qué es el "Plan Independencia 200" anunciado por Nicolás Maduro?

El “Plan Independencia 200” es una operación militar de gran magnitud diseñada para fortalecer el sistema defensivo y “garantizar la independencia y la paz” de Venezuela. Maduro lo definió como parte de una estrategia integral de defensa nacional, que busca impulsar la resistencia activa del pueblo y mantener una ofensiva constante a nivel nacional.

En su discurso, el presidente también hizo un llamado a “consolidar posiciones” y aumentar la presencia de las fuerzas armadas en todo el territorio. Aseguró que Venezuela no busca conflictos, pero no tolerará amenazas. “Venezuela no agrede a nadie, pero no acepta amenazas de agresión”, dijo.

PUEDES VER: Parlamento Europeo solicita a la UE incluir al Cártel de los Soles como organización terrorista

lr.pe

¿Qué involucra el despliegue en los "284 frentes de batalla"?

Según Maduro, la operación involucra a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia Nacional Bolivariana y otros cuerpos combatientes. “Toda la fuerza militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está ocupando, fijando y defendiendo posiciones, y poniendo en marcha planes estratégicos”, afirmó el presidente.

El despliegue incluye la protección de instalaciones clave como las petroleras, aeropuertos, servicios públicos y puntos fronterizos. Maduro lideró el acto junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la almirante Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, y otros funcionarios, así como habitantes de la zona.

