HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
14 vehículos chocan en cadena en Pasamayo
14 vehículos chocan en cadena en Pasamayo     14 vehículos chocan en cadena en Pasamayo     14 vehículos chocan en cadena en Pasamayo     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

Congresistas de Estados Unidos lanzaron duras advertencias contra Diosdado Cabello por sus recientes amenazas a María Corina Machado, figura clave de la oposición en Venezuela.

Cabello acusó a EE. UU. de “asesinato” por destruir la embarcación en el Caribe y violar el derecho a la defensa. Foto: composiciónLR/AFP
Cabello acusó a EE. UU. de “asesinato” por destruir la embarcación en el Caribe y violar el derecho a la defensa. Foto: composiciónLR/AFP

En medio de un clima de creciente tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez emitieron fuertes declaraciones contra el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Las amenazas de Cabello hacia la líder opositora María Corina Machado han desatado una oleada de reacciones en Washington, marcando un nuevo capítulo en la confrontación entre ambos países.

La controversia surgió tras la transmisión del programa “Con el mazo dando”, donde Cabello lanzó una advertencia directa a Machado, considerada por muchos como la figura más influyente de la oposición venezolana. La respuesta de legisladores estadounidenses no se hizo esperar y elevó la tensión a niveles inéditos.

PUEDES VER: Así es el USS Lake Erie, el impresionante buque lanzamisiles de EE. UU. con el que Trump busca asustar a Maduro

lr.pe

La advertencia a Diosdado Cabello por parte de Estados Unidos

El pronunciamiento más contundente llegó desde la congresista María Elvira Salazar, representante republicana de Florida, quien a través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, envió un mensaje directo a Diosdado Cabello. “Ni se te ocurra tocar a María Corina Machado. Estados Unidos y el mundo entero están mirando”, escribió Salazar, recordando además que sobre Cabello pesa una recompensa de 25 millones de dólares por parte del gobierno estadounidense, debido a sus presuntos vínculos con el Cartel de los Soles.

Salazar no fue la única en pronunciarse. Mario Díaz-Balart, también congresista republicano por el estado de Florida, manifestó que cualquier agresión contra líderes legítimos de Venezuela no quedará impune. “Los que piensen que pueden agredir al liderazgo legítimo y electo por los venezolanos, que sepan que sufrirán las más severas consecuencias”, advirtió.

Carlos Giménez, otro legislador republicano, también elogió el papel de María Corina Machado, a quien calificó como “una mujer valiente, incansable y profesional”. Aseguró que ella representa a “la Venezuela decente y honrada” que volverá a renacer cuando “termine esta pesadilla”.

¿Qué le dijo Diosdado Cabello a María Corina Machado?

Las declaraciones que encendieron las alarmas en Estados Unidos fueron pronunciadas el miércoles 3 de septiembre por la noche. Durante la transmisión de su programa televisivo “Con el mazo dando”, Diosdado Cabello, quien funge como vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y actual ministro de Relaciones Interiores, lanzó una frase que muchos interpretaron como una amenaza directa.

“Ella debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. A buen entendedor pocas palabras. No vayas a creer que aquí nos van a agredir y ustedes van a salir sanitos”, dijo Cabello refiriéndose a María Corina Machado, quien lidera las aspiraciones opositoras de cara a las elecciones presidenciales previstas en Venezuela.

El comentario fue percibido como un intento de intimidación contra una figura clave de la disidencia política venezolana, reconocida internacionalmente por su lucha por el restablecimiento democrático en el país sudamericano.

¿Qué dijo Diosdado Cabello sobre el presunto ataque a un barco venezolano?

El Gobierno de Venezuela volvió a generar dudas sobre la reciente operación militar ejecutada por Estados Unidos en aguas del mar Caribe, donde una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico fue destruida y murieron 11 personas. Diosdado Cabello acusó a Washington de encubrir una ofensiva geopolítica con fines de “cambio de régimen” en el país sudamericano. “Es lo último que se inventaron en Estados Unidos para lo que han intentado siempre”, aseguró durante su programa Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV). Además, cuestionó la legalidad del operativo y sostuvo que “no está claro” lo ocurrido ni se han ofrecido explicaciones transparentes. “Anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado, ¿y el derecho a la defensa?”, expresó.

Cabello también puso en entredicho la veracidad del material publicado por las autoridades estadounidenses y afirmó que en las imágenes no se aprecia la presencia de once personas a bordo. “Son unos mentirosos”, sentenció mientras mostraba una captura del video difundido por el Pentágono. En la misma línea, el canciller venezolano, Yván Gil, acusó al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, de tergiversar la realidad venezolana. “Rubio no ataca a Venezuela: ataca la verdad, la historia y la dignidad de nuestros pueblos”, escribió en Telegram, como parte de un comunicado oficial que negó la existencia de rutas de narcotráfico en el país.

Desde Estados Unidos, las autoridades respondieron con firmeza. Marco Rubio defendió la decisión del expresidente Donald Trump de destruir la embarcación, en lugar de interceptarla, como advertencia a las organizaciones criminales. “Lo que los detendrá es si los destruyen”, aseguró. El secretario de Defensa, Peter Hegseth, desmintió que el video sea falso o generado con inteligencia artificial, como sugirió el ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez. “Yo lo vi en vivo. Sabíamos quiénes estaban en la embarcación y lo que representaban: eso es el Tren de Aragua”, declaró en entrevista con Fox.

Notas relacionadas
¿EEUU invadirá Venezuela? Las razones detrás del despliegue militar de Trump en el Caribe, según análisis de expertos

¿EEUU invadirá Venezuela? Las razones detrás del despliegue militar de Trump en el Caribe, según análisis de expertos

LEER MÁS
Maduro presume "impresionante" Huawei que China le regaló en medio de tensión con EE. UU.: "Los gringos no lo pueden intervenir"

Maduro presume "impresionante" Huawei que China le regaló en medio de tensión con EE. UU.: "Los gringos no lo pueden intervenir"

LEER MÁS
Régimen de Maduro acude a la IA para promover alistamiento de milicianos con imágenes de Simón Bolívar y beato venezolano

Régimen de Maduro acude a la IA para promover alistamiento de milicianos con imágenes de Simón Bolívar y beato venezolano

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EE. UU. responde con fuerte advertencia al régimen de Maduro tras sobrevuelo de aviones venezolanos sobre buques de guerra

EE. UU. responde con fuerte advertencia al régimen de Maduro tras sobrevuelo de aviones venezolanos sobre buques de guerra

LEER MÁS
El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

LEER MÁS
Estados Unidos despliega aviones F-35 en Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela por letal ataque a un barco

Estados Unidos despliega aviones F-35 en Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela por letal ataque a un barco

LEER MÁS
Marco Rubio arremete contra Nicolás Maduro: “No es un gobierno ni un régimen, es un narcotraficante y terrorista”

Marco Rubio arremete contra Nicolás Maduro: “No es un gobierno ni un régimen, es un narcotraficante y terrorista”

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
Trump admite que Estados Unidos “perdió” a India y Rusia frente a China en medio de crecientes tensiones globales

Trump admite que Estados Unidos “perdió” a India y Rusia frente a China en medio de crecientes tensiones globales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú hoy viernes 5 de septiembre ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Nuevo penal El Frontón iría en contra de plan urbano del Callao aprobado en 2025, advierte Colegio de Arquitectos

Giorgio Armani: el icónico diseñador y rey de la moda italiana

Mundo

Reconocido influencer mostraba viajes de lujo en sus redes sociales y fue detenido en Argentina por presuntamente vender drogas

Venezuela envía mensaje de “demostración de fuerza” a Trump: dos aviones de combate sobrevolaron un buque de la Armada de EEUU

Gobierno de Trump intensificará ataques contra cárteles ligados a Venezuela: “EEUU va a declarar la guerra”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Benji Espinoza sobre Martín Vizcarra: "Yo creo que lo van a condenar"

Harvey Colchado denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Vas a llorar sangre (...) tus hijos van a pagar”

Martín Vizcarra denuncia demora en su liberación por parte del INPE: "El trámite ya concluyó"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota