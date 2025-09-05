EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

Cabello acusó a EE. UU. de “asesinato” por destruir la embarcación en el Caribe y violar el derecho a la defensa. Foto: composiciónLR/AFP

En medio de un clima de creciente tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez emitieron fuertes declaraciones contra el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Las amenazas de Cabello hacia la líder opositora María Corina Machado han desatado una oleada de reacciones en Washington, marcando un nuevo capítulo en la confrontación entre ambos países.

La controversia surgió tras la transmisión del programa “Con el mazo dando”, donde Cabello lanzó una advertencia directa a Machado, considerada por muchos como la figura más influyente de la oposición venezolana. La respuesta de legisladores estadounidenses no se hizo esperar y elevó la tensión a niveles inéditos.

La advertencia a Diosdado Cabello por parte de Estados Unidos

El pronunciamiento más contundente llegó desde la congresista María Elvira Salazar, representante republicana de Florida, quien a través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, envió un mensaje directo a Diosdado Cabello. “Ni se te ocurra tocar a María Corina Machado. Estados Unidos y el mundo entero están mirando”, escribió Salazar, recordando además que sobre Cabello pesa una recompensa de 25 millones de dólares por parte del gobierno estadounidense, debido a sus presuntos vínculos con el Cartel de los Soles.

Salazar no fue la única en pronunciarse. Mario Díaz-Balart, también congresista republicano por el estado de Florida, manifestó que cualquier agresión contra líderes legítimos de Venezuela no quedará impune. “Los que piensen que pueden agredir al liderazgo legítimo y electo por los venezolanos, que sepan que sufrirán las más severas consecuencias”, advirtió.

Carlos Giménez, otro legislador republicano, también elogió el papel de María Corina Machado, a quien calificó como “una mujer valiente, incansable y profesional”. Aseguró que ella representa a “la Venezuela decente y honrada” que volverá a renacer cuando “termine esta pesadilla”.

¿Qué le dijo Diosdado Cabello a María Corina Machado?

Las declaraciones que encendieron las alarmas en Estados Unidos fueron pronunciadas el miércoles 3 de septiembre por la noche. Durante la transmisión de su programa televisivo “Con el mazo dando”, Diosdado Cabello, quien funge como vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y actual ministro de Relaciones Interiores, lanzó una frase que muchos interpretaron como una amenaza directa.

“Ella debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. A buen entendedor pocas palabras. No vayas a creer que aquí nos van a agredir y ustedes van a salir sanitos”, dijo Cabello refiriéndose a María Corina Machado, quien lidera las aspiraciones opositoras de cara a las elecciones presidenciales previstas en Venezuela.

El comentario fue percibido como un intento de intimidación contra una figura clave de la disidencia política venezolana, reconocida internacionalmente por su lucha por el restablecimiento democrático en el país sudamericano.

¿Qué dijo Diosdado Cabello sobre el presunto ataque a un barco venezolano?

El Gobierno de Venezuela volvió a generar dudas sobre la reciente operación militar ejecutada por Estados Unidos en aguas del mar Caribe, donde una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico fue destruida y murieron 11 personas. Diosdado Cabello acusó a Washington de encubrir una ofensiva geopolítica con fines de “cambio de régimen” en el país sudamericano. “Es lo último que se inventaron en Estados Unidos para lo que han intentado siempre”, aseguró durante su programa Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV). Además, cuestionó la legalidad del operativo y sostuvo que “no está claro” lo ocurrido ni se han ofrecido explicaciones transparentes. “Anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado, ¿y el derecho a la defensa?”, expresó.

Cabello también puso en entredicho la veracidad del material publicado por las autoridades estadounidenses y afirmó que en las imágenes no se aprecia la presencia de once personas a bordo. “Son unos mentirosos”, sentenció mientras mostraba una captura del video difundido por el Pentágono. En la misma línea, el canciller venezolano, Yván Gil, acusó al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, de tergiversar la realidad venezolana. “Rubio no ataca a Venezuela: ataca la verdad, la historia y la dignidad de nuestros pueblos”, escribió en Telegram, como parte de un comunicado oficial que negó la existencia de rutas de narcotráfico en el país.

Desde Estados Unidos, las autoridades respondieron con firmeza. Marco Rubio defendió la decisión del expresidente Donald Trump de destruir la embarcación, en lugar de interceptarla, como advertencia a las organizaciones criminales. “Lo que los detendrá es si los destruyen”, aseguró. El secretario de Defensa, Peter Hegseth, desmintió que el video sea falso o generado con inteligencia artificial, como sugirió el ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez. “Yo lo vi en vivo. Sabíamos quiénes estaban en la embarcación y lo que representaban: eso es el Tren de Aragua”, declaró en entrevista con Fox.