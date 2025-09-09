HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Yerno de Edmundo González fue secuestrado por la dictadura de Maduro y su paradero es desconocido: "No hay una fe de vida"

Desde su arresto hace ocho meses, la familia del yerno de Edmundo González no saben dónde está ni de si sigue con vida. Mariana González denuncia que su esposo es víctima de un conflicto político sin ser parte del mismo.

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, continúa desaparecido por la dictadura de Nicolás Maduro desde hace ocho meses.
Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, continúa desaparecido por la dictadura de Nicolás Maduro desde hace ocho meses. | Foto: composición LR/ AFP

María­na González, hija del presidente electo venezolano Edmundo González Urrutia, lanzó un desesperado llamado público luego de que su esposo, Rafael Tudares, cumpliera 246 días secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro con paradero desconocido y sin que se le haya garantizado una fe de vida ni existan noticias sobre su estado.

En una carta titulada 'Carta a los custodios de Rafael', publicada el sábado 6 de septiembre en su cuenta de X, González expresó: “No sé dónde está. No sé cómo está. No se me ha garantizado una fe de vida”

Tweet publicado por Mariana González, hija de Edmundo González. Foto: X

Tweet publicado por Mariana González, hija de Edmundo González. Foto: X

Yerno de Edmundo González fue desaparecido sin dejar rastro por dictadura de Maduro

Desde el 7 de enero, María­na González no sabe nada de su esposo Rafael Tudares, quien fue arrestado y secuestrado desde su hogar por la policía bolivariana. La detención se dio apenas tres días antes de la investidura para un tercer mandato de Nicolás Maduro y ya lleva ocho meses sin que se conozca su paradero y si aún sigue con vida.

En el texto, la hija de Edmundo González apeló directamente a quienes tienen su custodia: “Ustedes son hoy el puente entre él y el mundo exterior. Ustedes pueden darle el aliento que yo no he podido darle en estos ocho meses”.

Además, pidió que le transmitan un mensaje de esperanza a Rafael Tudares: “Díganle que sus hijos y yo estamos fuertes, que no nos hemos rendido ni nos vamos a rendir… seguimos de pie, luchando. No está olvidado ni lo estará jamás”.

El expediente judicial de Rafael Tudares, que le impuso la dictadura de Nicolás Maduro, incluye cargos por presuntos delitos de “forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento”, según afirmó Mariana González el pasado 23 de junio. No obstante, ella sostiene que “no tiene nada que ver con el conflicto político” que lo mantiene detenido.

"Rafael no milita en partido político alguno. No es dirigente político y no participa, influye o tiene incidencia en política. Rafael es víctima de un conflicto político", explicó María­na González en su cuenta de X.

