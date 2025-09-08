Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de ser el centro del narcotráfico mundial y negó la existencia del Cártel de los Soles. Foto: captura RT

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló a Estados Unidos como el epicentro del narcotráfico mundial y rechazó la existencia del llamado Cártel de los Soles, en declaraciones ofrecidas al programa 'Conversando con Correa' de RT, conducido por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Según el líder del régimen, más del 85% de los ingresos generados por el narcotráfico internacional anualmente se encuentran en bancos estadounidenses. “Si quieren investigar un cartel, que investiguen el Cartel del Norte. Allí se dirige el narcotráfico de Suramérica y del mundo, incluyendo el opio y otros estupefacientes”, afirmó.

Maduro acusa a Estados Unidos de usar el narcotráfico como excusa

Maduro declaró que la verdadera intención de Washington es apoderarse de las riquezas naturales de Venezuela y que la lucha contra el narcotráfico solo sirve como pretexto para intervenir. Según indicó, los objetivos estratégicos incluyen la principal reserva de petróleo del mundo, la cuarta reserva de gas en el Caribe, posibles reservas de oro, más de 30 millones de hectáreas de tierra cultivable y el control de abundante agua potable, así como la posición geográfica que conecta al país con Centro y Norteamérica y el océano Atlántico.

Maduro insistió en que si Estados Unidos quisiera atacar el narcotráfico, debería enfocar sus esfuerzos en las mafias que operan desde su propio país y no en Venezuela. "El lavado de dinero. Si quieren luchar contra el narcotráfico, acaben con los previsos fiscales", aseguró.

Puerto Rico señalado como base militar estratégica de Washington contra Venezuela

Durante la entrevista con Correa, Maduro también arremetió contra la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, a quien acusó de poner la isla al servicio del Pentágono en la actual ofensiva militar. Según aseveró, desde San Juan se coordina parte del operativo que incluye ocho buques de guerra, 1.200 misiles y un submarino nuclear desplegados en el Caribe. “Es la primera vez desde la crisis de 1962 en Cuba que se observa un despliegue naval de esta magnitud en la región”, declaró

La acusación surge tras la visita del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, a Puerto Rico, donde González lo recibió públicamente y ratificó que la isla será un punto de apoyo estratégico en la lucha “contra el régimen narcoterrorista de Venezuela”. En respuesta, Caracas denunció que esta operación busca instalar una intervención militar en Venezuela, enmarcada en un plan mayor de presión geopolítica contra el gobierno bolivariano.