HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Maduro acusa a Estados Unidos de ser la base del narcotráfico mundial y niega existencia del Cártel de los Soles en Venezuela

En una entrevista con Rafael Correa para RT, Nicolás Maduro negó las imputaciones de Washington. Aseguró que el operativo militar en el Caribe busca los recursos naturales de Venezuela.

Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de ser el centro del narcotráfico mundial y negó la existencia del Cártel de los Soles. Foto: captura RT
Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de ser el centro del narcotráfico mundial y negó la existencia del Cártel de los Soles. Foto: captura RT

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló a Estados Unidos como el epicentro del narcotráfico mundial y rechazó la existencia del llamado Cártel de los Soles, en declaraciones ofrecidas al programa 'Conversando con Correa' de RT, conducido por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Según el líder del régimen, más del 85% de los ingresos generados por el narcotráfico internacional anualmente se encuentran en bancos estadounidenses. “Si quieren investigar un cartel, que investiguen el Cartel del Norte. Allí se dirige el narcotráfico de Suramérica y del mundo, incluyendo el opio y otros estupefacientes”, afirmó.

PUEDES VER: Maduro ordena movilizar 25.000 efectivos militares a la frontera con Colombia para defender la soberanía de su régimen

lr.pe

Maduro acusa a Estados Unidos de usar el narcotráfico como excusa

Maduro declaró que la verdadera intención de Washington es apoderarse de las riquezas naturales de Venezuela y que la lucha contra el narcotráfico solo sirve como pretexto para intervenir. Según indicó, los objetivos estratégicos incluyen la principal reserva de petróleo del mundo, la cuarta reserva de gas en el Caribe, posibles reservas de oro, más de 30 millones de hectáreas de tierra cultivable y el control de abundante agua potable, así como la posición geográfica que conecta al país con Centro y Norteamérica y el océano Atlántico.

Maduro insistió en que si Estados Unidos quisiera atacar el narcotráfico, debería enfocar sus esfuerzos en las mafias que operan desde su propio país y no en Venezuela. "El lavado de dinero. Si quieren luchar contra el narcotráfico, acaben con los previsos fiscales", aseguró.

PUEDES VER: Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

lr.pe

Puerto Rico señalado como base militar estratégica de Washington contra Venezuela

Durante la entrevista con Correa, Maduro también arremetió contra la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, a quien acusó de poner la isla al servicio del Pentágono en la actual ofensiva militar. Según aseveró, desde San Juan se coordina parte del operativo que incluye ocho buques de guerra, 1.200 misiles y un submarino nuclear desplegados en el Caribe. “Es la primera vez desde la crisis de 1962 en Cuba que se observa un despliegue naval de esta magnitud en la región”, declaró

La acusación surge tras la visita del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, a Puerto Rico, donde González lo recibió públicamente y ratificó que la isla será un punto de apoyo estratégico en la lucha “contra el régimen narcoterrorista de Venezuela”. En respuesta, Caracas denunció que esta operación busca instalar una intervención militar en Venezuela, enmarcada en un plan mayor de presión geopolítica contra el gobierno bolivariano.

Notas relacionadas
EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
Maduro ordena movilizar 25.000 efectivos militares a la frontera con Colombia para defender la soberanía de su régimen

Maduro ordena movilizar 25.000 efectivos militares a la frontera con Colombia para defender la soberanía de su régimen

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dólar en Argentina se dispara tras derrota electoral de Javier Milei en Buenos Aires y marca un nuevo récord histórico

Dólar en Argentina se dispara tras derrota electoral de Javier Milei en Buenos Aires y marca un nuevo récord histórico

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
Imágenes satelitales revelan como quedó Fordow, la base nuclear iraní bombardeada por Estados Unidos

Imágenes satelitales revelan como quedó Fordow, la base nuclear iraní bombardeada por Estados Unidos

LEER MÁS
Tren arrolla autobús en México dejando al menos 10 muertos y 46 personas heridas: vehículo era de dos pisos

Tren arrolla autobús en México dejando al menos 10 muertos y 46 personas heridas: vehículo era de dos pisos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Mundo

Inicia juicio contra Ryan Routh, acusado de planear asesinato de Donald Trump en un campo de golf

Monitor Dólar hoy, lunes 8 de septiembre: así se cotiza el dólar paralelo en Venezuela

Diosdado Cabello, del régimen de Maduro, ordena a Venezuela prepararse en “todos los frentes” ante despliegue de EE. UU.

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota