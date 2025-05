A partir de este lunes, la administración de Donald Trump reactivará el cobro de deudas estudiantiles a través del Departamento del Tesoro, lo que incluiría retenciones en reembolsos de impuestos, salarios y beneficios federales. Esta medida marca el fin de una moratoria que había estado vigente desde marzo de 2020 y que ahora deja a millones de personas frente a un escenario financiero aún más complejo, en medio de altos índices de inflación y un creciente costo de vida.

De acuerdo con las autoridades, de los casi 43 millones de prestatarios, solo poco más de un tercio ha hecho pagos regulares. Con una deuda nacional que ya alcanza los 1.6 billones de dólares, el gobierno busca recuperar los fondos.

¿Qué significa para los prestatarios la reanudación de cobros estudiantiles en Estados Unidos?

A partir de la reanudación del cobro de préstamos estudiantiles no pagados, todos los prestatarios en incumplimiento deben haber recibido un correo de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, según funcionarios. Este correo alerta sobre las nuevas medidas y les solicita ponerse en contacto con el Grupo de Resolución de Incumplimiento para configurar pagos mensuales, ingresar a un plan basado en los ingresos o iniciar el proceso de rehabilitación de préstamos. Este proceso puede eliminar el estado de morosidad si se realizan los abonos durante el tiempo determinado.

El Departamento de Educación de Estados Unidos indicó que utilizará el Programa de Compensación del Tesoro para retener fondos de reembolsos de impuestos en su totalidad, hasta el 15% de los salarios y beneficios del Seguro Social. Según MacMahon, secretaria de Educación, los prestatarios que no cumplen podrían enfrentar la posibilidad de embargos salariales totales automáticos desde verano y una reducción del puntaje crediticio.

La condonación de los préstamos estudiantes anunciados por Biden quedó atrás

La administración de Trump ha dejado claro que no impulsará más iniciativas de condonación masiva de deuda estudiantil. En un artículo de opinión, McMahon responsabilizó al gobierno de Biden por crear un “limbo confuso” y por transferir la carga a los contribuyentes. Desde su perspectiva, reactivar los cobros es un acto de justicia fiscal, “pedir dinero y no devolverlo no es un crimen sin víctimas. La deuda no desaparece, se transfiere a otros ”, sostuvo.

Anteriormente, Biden había intentado condonar hasta US$20 mil por persona antes de que la Corte Suprema anulara su propuesta en 2023. Aun así, su gestión alcanzó la cancelación parcial para más de 5 millones de prestatarios, especialmente para víctimas de fraude escolar y trabajadores del sector público.