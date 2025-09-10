La posición de Fux contrasta con la del relator del caso, Alexandre de Moraes, y el magistrado Flávio Dino. Foto: Composición LR/AFP.

El juez Luiz Fux, de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil, señaló la presencia de "incompetencia" en el tribunal para juzgar al expresidente Jair Bolsonaro en el contexto de las acusaciones de golpismo. Durante su intervención, Fux solicitó la “anulación de todo el proceso” y argumentó que el caso debería ser analizado en instancias inferiores, dado que la Corte no tiene jurisdicción.

Fux es el tercer juez de los cinco que componen la Primera Sala de la Corte en presentar su voto con respecto al caso Bolsonaro. Con esta postura, el juez adopta una posición más cercana a la tesis de la defensa, que considera que el caso debía ser juzgado en otras instancias. No obstante, opinó que las acusaciones contra el exmandatario han sido “bien señaladas por la Fiscalía”.

Bolsonaro y acusados ya carecían de "pregorrativa de foro"

Según sostuvo Fux, Bolsonaro y los otros acusados ya carecían de “privilegio de fuero” el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva. Bajo esta premisa, el juez señaló que la Corte Suprema solo puede juzgar a un exmandatario por delitos cometidos durante su mandato, por lo que lo ocurrido el 8 de enero de 2023 queda fuera de la jurisdicción de ese tribunal.

Además, añadió que el juicio debería haberse realizado en primera instancia y no haber comenzado en lo más alto del tribunal en Brasil. “A diferencia del Poder Legislativo o el Ejecutivo, no compete a esta Corte hacer un juicio político”, y sí pronunciarse con “rigor técnico, minimalismo interpretativo” y con “la Constitución como punto de partida, de camino y punto de llegada”, explicó Fux.

La posición de Fux contrasta con la del relator del caso, Alexandre de Moraes, y el magistrado Flávio Dino, quienes ya se pronunciaron a favor de la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete acusados. Según revela EFE, los otros jueces y la Fiscalía consideran que la trama golpista comenzó en realidad en junio de 2021, con una dura campaña contra las instituciones dirigida por Bolsonaro desde el poder.

¿Cómo se sabrá el veredicto con respecto al caso Bolsonaro?

El juicio contra Bolsonaro por presunta conspiración golpista se encuentra en su fase final. El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil tiene un plazo de 60 días para emitir su veredicto una vez concluido, con fecha de finalización prevista para el 12 de septiembre de 2025.

Las acusaciones que se abordan incluyen que el exmandatario lideró una organización criminal armada y buscó abolir violentamente el Estado democrático de derecho tras su derrota electoral en 2022. Durante su interrogatorio, Bolsonaro admitió haber discutido "alternativas" a su derrota electoral, pero negó haber intentado llevar a cabo un golpe.