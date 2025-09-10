HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Curwen en La República
EN VIVO | Curwen en La República     EN VIVO | Curwen en La República     EN VIVO | Curwen en La República     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Juicio contra Bolsonaro en suspenso: tercer juez solicitó anulación del proceso ante "incompetencia absoluta" del Supremo

El juicio contra Bolsonaro está en su fase final, con un plazo de 60 días para el veredicto del Tribunal Superior Electoral, previsto para concluir el 12 de septiembre de 2025.

La posición de Fux contrasta con la del relator del caso, Alexandre de Moraes, y el magistrado Flávio Dino. Foto: Composición LR/AFP.
La posición de Fux contrasta con la del relator del caso, Alexandre de Moraes, y el magistrado Flávio Dino. Foto: Composición LR/AFP.

El juez Luiz Fux, de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil, señaló la presencia de "incompetencia" en el tribunal para juzgar al expresidente Jair Bolsonaro en el contexto de las acusaciones de golpismo. Durante su intervención, Fux solicitó la “anulación de todo el proceso” y argumentó que el caso debería ser analizado en instancias inferiores, dado que la Corte no tiene jurisdicción.

Fux es el tercer juez de los cinco que componen la Primera Sala de la Corte en presentar su voto con respecto al caso Bolsonaro. Con esta postura, el juez adopta una posición más cercana a la tesis de la defensa, que considera que el caso debía ser juzgado en otras instancias. No obstante, opinó que las acusaciones contra el exmandatario han sido “bien señaladas por la Fiscalía”.

PUEDES VER: Bolsonaro a un paso de la prisión: 2 de los 5 jueces votan a favor de condenarlo por complot golpista en Brasil

lr.pe

Bolsonaro y acusados ya carecían de "pregorrativa de foro"

Según sostuvo Fux, Bolsonaro y los otros acusados ya carecían de “privilegio de fuero” el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva. Bajo esta premisa, el juez señaló que la Corte Suprema solo puede juzgar a un exmandatario por delitos cometidos durante su mandato, por lo que lo ocurrido el 8 de enero de 2023 queda fuera de la jurisdicción de ese tribunal.

Además, añadió que el juicio debería haberse realizado en primera instancia y no haber comenzado en lo más alto del tribunal en Brasil. “A diferencia del Poder Legislativo o el Ejecutivo, no compete a esta Corte hacer un juicio político”, y sí pronunciarse con “rigor técnico, minimalismo interpretativo” y con “la Constitución como punto de partida, de camino y punto de llegada”, explicó Fux.

La posición de Fux contrasta con la del relator del caso, Alexandre de Moraes, y el magistrado Flávio Dino, quienes ya se pronunciaron a favor de la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete acusados. Según revela EFE, los otros jueces y la Fiscalía consideran que la trama golpista comenzó en realidad en junio de 2021, con una dura campaña contra las instituciones dirigida por Bolsonaro desde el poder.

¿Cómo se sabrá el veredicto con respecto al caso Bolsonaro?

El juicio contra Bolsonaro por presunta conspiración golpista se encuentra en su fase final. El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil tiene un plazo de 60 días para emitir su veredicto una vez concluido, con fecha de finalización prevista para el 12 de septiembre de 2025.

Las acusaciones que se abordan incluyen que el exmandatario lideró una organización criminal armada y buscó abolir violentamente el Estado democrático de derecho tras su derrota electoral en 2022. Durante su interrogatorio, Bolsonaro admitió haber discutido "alternativas" a su derrota electoral, pero negó haber intentado llevar a cabo un golpe.

Notas relacionadas
Bolsonaro a un paso de la prisión: 2 de los 5 jueces votan a favor de condenarlo por complot golpista en Brasil

Bolsonaro a un paso de la prisión: 2 de los 5 jueces votan a favor de condenarlo por complot golpista en Brasil

LEER MÁS
Bolsonaro habría querido asesinar a Lula: juez del Supremo detalla el plan del expresidente para mantenerse en el poder en Brasil

Bolsonaro habría querido asesinar a Lula: juez del Supremo detalla el plan del expresidente para mantenerse en el poder en Brasil

LEER MÁS
Brasil: Jair Bolsonaro pide dejar prisión domiciliaria para someterse a un procedimiento médico

Brasil: Jair Bolsonaro pide dejar prisión domiciliaria para someterse a un procedimiento médico

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump exige pena de muerte para asesino de refugiada ucraniana en tranvía de Estados Unidos

Donald Trump exige pena de muerte para asesino de refugiada ucraniana en tranvía de Estados Unidos

LEER MÁS
Polonia derriba drones de Rusia con ayuda de la OTAN por violar espacio aéreo y denuncia provocación a "gran escala"

Polonia derriba drones de Rusia con ayuda de la OTAN por violar espacio aéreo y denuncia provocación a "gran escala"

LEER MÁS
¿Qué pasó en Nepal? Así se vivió la rebelión de la 'Generación Z' que incendió el Congreso y derrocó al gobierno

¿Qué pasó en Nepal? Así se vivió la rebelión de la 'Generación Z' que incendió el Congreso y derrocó al gobierno

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
El pueblo en América Latina que vive en la oscuridad frente a una de las plantas solares más grandes del mundo

El pueblo en América Latina que vive en la oscuridad frente a una de las plantas solares más grandes del mundo

LEER MÁS
Las impactantes imágenes que dejan las protestas en Nepal: incendio en el Parlamento, armas en las calles y caos

Las impactantes imágenes que dejan las protestas en Nepal: incendio en el Parlamento, armas en las calles y caos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, 10 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Juicio contra Bolsonaro en suspenso: tercer juez solicitó anulación del proceso ante "incompetencia absoluta" del Supremo

Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre: resultados, Pozo Millonario, premios y más

Mundo

Tailandia: guardia de zoológico sale de su vehículo y muere devorado por 7 leones frente a turistas

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 10 de septiembre 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

Delia Espinoza anuncia demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía: "Tenemos listo el proyecto"

Juez Chávez Tamariz declara inaplicable la ley de amnistía al prófugo ex jefe político militar de Ayacucho, Fernández Dávila

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota