El Gobierno de Estados Unidos evalúa ejecutar ataques militares contra cárteles de droga en territorio venezolano como parte de una campaña más agresiva contra el presidente Nicolás Maduro, revelaron fuentes cercanas al entorno de Donald Trump a CNN.

La ofensiva tendría como objetivo debilitar la estructura de poder del régimen dictatorial del líder chavista y socavar los recursos financieros procedentes del narcotráfico.

La administración republicana confirmó en los últimos días que el ataque letal contra un narcotraficante vinculado al Tren de Aragua sería solo el inicio de una estrategia más amplia para enfrentar a grupos criminales.

¿Estados Unidos atacará cárteles de droga en Venezuela?

CNN informó que el Gobierno de Trump considera emplear ataques militares contra infraestructuras y rutas operativas de los cárteles venezolanos, principalmente del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua. La cadena sostuvo que altos funcionarios estadounidenses, bajo condición de anonimato, explicaron que esta medida forma parte de una política de “presión máxima” contra Maduro, a quien acusan de liderar el Cártel de los Soles y lo califican como un “narcoterrorista”.

Las afirmaciones cobraron mayor sentido, según las fuentes, después de que Trump ordenó el despliegue militar y naval en el Caribe, que incluye buques con misiles Tomahawk, un submarino de ataque y más de 4.000 infantes de marina. También fueron enviados diez aviones F-35 a Puerto Rico, lo que refuerza el mensaje de una ofensiva más amplia.

El Ejército de Venezuela se comprometió a defender a Nicolás Maduro. Fuente: Composición LR

¿Estados Unidos invadirá Venezuela?

La posibilidad de una invasión terrestre por parte de Estados Unidos aún no ha sido confirmada, pero tampoco descartada por Trump. El propio Marco Rubio declaró que el objetivo actual es enfrentar a los cárteles “dondequiera que estén y operen contra los intereses de Estados Unidos”. El análisis del medio aclara que esto no constituye una declaración formal sobre una invasión, pero las acciones militares podrían continuar escalando.

Por ahora, Trump ha autorizado a los militares a realizar operaciones letales contra grupos catalogados como terroristas, lo que les permite actuar sin la necesidad de capturar a los sospechosos con vida.