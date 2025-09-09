HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Nicolás Maduro decreta el inicio adelantado de la Navidad en Venezuela en medio de la presión militar de EE. UU.

La decisión de Maduro, criticada por la Iglesia Católica, busca mantener un ambiente festivo y consolidar su control social en un contexto de grave crisis política y económica en el país.

Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela en medio de las tensiones con EE. UU.
Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela en medio de las tensiones con EE. UU. | Composición LR

Nicolás Maduro anunció que, por segundo año consecutivo, la Navidad en Venezuela comenzará el 1 de octubre. La medida, según el líder del régimen, busca "estimular la economía, la cultura y la alegría de los venezolanos", mientras el Gobierno busca minimizar la grave crisis económica en el país con la entrega de ayudas y bolsas de comida en distintos barrios.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, que ha reforzado su presencia militar en aguas del Caribe cercanas a Venezuela. Caracas califica esta movilización como una "amenaza" y un posible paso hacia una invasión, mientras Washington sostiene que su despliegue busca combatir el narcotráfico.

PUEDES VER: Israel lanza ataque contra los líderes de Hamás en Qatar tras propuesta de alto al fuego de Donald Trump

lr.pe

Maduro repite fórmula para adelantar la Navidad para tapar crisis

En 2024, el presidente Nicolás Maduro decretó el inicio anticipado de la Navidad en Venezuela, adelantando las festividades al 1 de octubre, en medio de una profunda crisis política tras su polémica reelección de julio, calificada por la oposición como fraudulenta. Organismos internacionales como la OEA y el Comité de Derechos Humanos de la ONU respaldaron las denuncias de manipulación electoral, mientras el mandatario anunciaba la medida televisivamente horas después de la detención del candidato opositor Edmundo González Urrutia por presuntos delitos vinculados al terrorismo.

La decisión de Maduro se ha repetido en años anteriores —2019, 2020 y 2022—, bajo el argumento de buscar generar un "ambiente festivo prolongado" y fomentar la actividad cultural y comercial. Sin embargo, la Iglesia Católica criticó la medida, pues señala que la Navidad "no debe ser utilizada con fines propagandísticos ni políticos particulares" y que su celebración corresponde a la autoridad eclesiástica. Pese a las críticas, el régimen continúa promoviendo estos festejos como parte de su estrategia de consolidación política y control social.

PUEDES VER: Dólar en Argentina se dispara tras derrota electoral de Javier Milei en Buenos Aires y marca un nuevo récord histórico

lr.pe

"A Venezuela nadie la va a humillar": Maduro arremete contra EE. UU. tras despliegue militar y acusaciones

El presidente Nicolás Maduro rechazó enérgicamente las recientes acciones de Estados Unidos, asegurando que "jamás" se humillará ante el "imperio gringo". Su declaración surge tras el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe, una operación que Washington justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como un intento de presión para forzar un cambio de régimen.

A esta coyuntura se suma la acusación formal de narcoterrorismo contra Maduro y el aumento de la recompensa por su captura a 50 millones de dólares. El mandatario sostiene que estas acciones buscan desestabilizar al país, pero reafirma su posición de resistencia y defensa de la soberanía: "Somos un pueblo digno que no se rinde ante ninguna amenaza extranjera", afirmó.

