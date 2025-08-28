HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El príncipe Harry volverá al Reino Unido para acto benéfico en memoria de la reina Isabel II

El príncipe Harry regresará al Reino Unido el 8 de septiembre, en el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, para asistir a una ceremonia benéfica de WellChild.

La visita podría generar rumores de reconciliación con la familia real, el rey Carlos III.
La visita podría generar rumores de reconciliación con la familia real, el rey Carlos III. | Foto: El Mundo

El príncipe Harry, que vive en Estados Unidos, regresará a Reino Unido en el tercer aniversario de la muerte de su abuela, la reina Isabel II, el 8 de septiembre, para asistir a una ceremonia benéfica, anunciaron este jueves los organizadores.

El duque de Sussex "asistirá a la ceremonia del vigésimo aniversario de los WellChild Awards", explicó en su sitio web la organización, que da nombre a los premios y que ayuda a niños enfermos.

PUEDES VER: La inteligencia artificial le 'devuelve la voz' a una mujer británica con una enfermedad neurodegenerativa

El príncipe Harry volverá al Reino Unido

Harry, de 40 años, hijo menor del rey Carlos III, vive en California junto a su esposa, Meghan Markle, y sus hijos, desde 2020, tras distanciarse de la familia real.

El príncipe, que apoya a WellChild desde hace 17 años, pronunciará en la ceremonia un discurso, se reunirá con menores gravemente enfermos y sus familias, además de entregar un premio a un "niño inspirador" de entre cuatro y seis años.

"Siempre es un privilegio asistir a los WellChild Awards y conocer a los increíbles niños, familias y profesionales que nos inspiran a todos con su fortaleza y espíritu", afirma el príncipe en el comunicado de la organización.

"Durante 20 años, estos premios han destacado el coraje de los jóvenes que viven con necesidades de salud complejas y han iluminado a los que los apoyan en cada paso del camino. Sus historias nos recuerdan el poder de la compasión, la conexión y la comunidad", añade Harry en el texto.

PUEDES VER: Mujer británica cumple 116 años y rompe récord como la más longeva del mundo: "Hago lo que me gusta"

¿El príncipe Harry se reconcilia con la familia real?

Su viaje a Reino Unido podría alimentar especulaciones sobre una posible reconciliación con la familia real.

El príncipe, de 40 años, aseguró en mayo a  BBC que quiere "reconciliarse" con su padre, el rey Carlos III.

La última vez que Harry viajó a Reino Unido fue precisamente en mayo, para asistir a una audiencia, tras haber emprendido acciones legales para mantener una guardia de seguridad cuando viajan a Londres él y su familia.

En julio, el diario Mail on Sunday publicó fotos de una reunión entre asesores del rey y Harry, en lo que parecía un primer paso hacia un acercamiento.

La reina Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022. Pocos días después, Harry y su hermano mayor, William, heredero de la corona, junto a sus esposas, aparecieron, vestidos de luto, en el castillo de Windsor, en la última vez que se les vio juntos.

