USA

Juez bloquea la revelación de las transcripciones del caso Epstein en Estados Unidos

El juez Richard Berman argumentó que el gobierno no mostró circunstancias excepcionales para justificar la divulgación de documentos normalmente confidenciales.

El juez encargado señaló que revelar las transcripciones podría significar "posibles amenazas" a la seguridad de las víctimas de Epstein.
El juez encargado señaló que revelar las transcripciones podría significar "posibles amenazas" a la seguridad de las víctimas de Epstein. | Foto: Composición LR/ Netflix

Un juez federal de Estados Unidos rechazó el miércoles la solicitud del Departamento de Justicia de revelar las transcripciones del gran jurado en el caso penal contra el delincuente Jeffrey Epstein.

El juez de distrito Richard Berman declaró que el gobierno de Donald Trump no ha logrado demostrar que haya circunstancias especiales que justifiquen la divulgación de archivos que normalmente son secretos.

PUEDES VER: La policía francesa investiga el caso de un hombre que murió haciendo una transmisión en vivo en Kick

lr.pe

El gobierno prometió en febrero revelar la información del caso Epstein

El Departamento de Justicia ha estado solicitando la publicación de las transcripciones del gran jurado para ayudar a calmar la creciente indignación entre los propios partidarios del presidente Trump, por lo que desde hace tiempo consideran un encubrimiento de los crímenes de Epstein.

Epstein, un acaudalado financista con conexiones de alto nivel, murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico de menores.

Berman señaló que el gobierno posee gran cantidad de material de la investigación de Epstein, que en febrero prometió que haría público, antes de anunciar abruptamente en julio que no lo haría.

"Las 100.000 páginas de archivos y materiales sobre Epstein que tiene el gobierno eclipsan las escasas 70 páginas de material del gran jurado de Epstein", declaró el juez.

"El gobierno es la parte lógica para divulgar públicamente los archivos sobre Epstein", añadió Berman, y su intento de revelar las transcripciones del gran jurado sobre Epstein "parece ser una 'distracción'", aseveró.

PUEDES VER: Florida ejecutará a un hombre de 67 años sentenciado por homicidio en 1982

lr.pe

¿Por qué el gobierno estadounidense no revela los datos del juicio de Epstein?

Los partidarios de Trump llevan años obsesionados con el caso Epstein y han protestado desde que el FBI y el Departamento de Justicia declararon en julio que el acaudalado financista se había suicidado en prisión, no había chantajeado a ninguna figura prominente y no mantenía una "lista de clientes".

Berman también afirmó que revelar los procedimientos del gran jurado podría representar "posibles amenazas" para la seguridad y la privacidad de las más de 1.000 víctimas de Epstein.

El fallo de Berman se produce poco más de una semana después de que otro juez federal se negara a publicar las transcripciones del gran jurado en el caso contra la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Maxwell, de 63 años, cumple una condena de 20 años tras ser declarada culpable en 2021 de reclutar menores para Epstein.

