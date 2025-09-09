El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este martes que su firma figure en una controvertida carta de cumpleaños dirigida al delincuente sexual Jeffrey Epstein, que fue publicada por la oposición demócrata. La carta, que fue mecanografiada e insertada en el contorno dibujado de una mujer desnuda, contiene lo que se indicaba como la firma de Trump en un lugar explícito

"No es mi firma y no es la forma en la que hablo, quien me conoce hace mucho sabe que no es la manera en la que me expreso. Es absurdo", dijo el presidente a reporteros en los exteriores de un restaurante en Washington, en su primera reacción pública tras la difusión de esta carta de 2003. Cabe indicar que esta sería una más entre todas las cartas enviadas a Epstein por sus amigos.

"Es un sinsentido. Y, francamente, están perdiendo su tiempo"

Trump calificó como "un sinsentido" las acusaciones relacionadas con una supuesta carta de cumpleaños dirigida a Epstein, publicada por el Comité de Supervisión de la Cámara el lunes. En declaraciones a los periodistas en Washington, el mandatario aseguró que la polémica estaba siendo un desperdicio de tiempo.

La carta, que forma parte de los documentos de Epstein, incluye un breve diálogo entre "Donald" y "Jeffrey", en el que el presidente supuestamente dice: "los enigmas nunca envejecen", y concluye con un mensaje de cumpleaños deseando a Epstein que "cada día sea otro maravilloso secreto". Este tipo de comunicaciones fue objeto de escrutinio público debido a la relación del expresidente con Epstein.

Ante la controversia generada por la firma en la carta, la Casa Blanca se mostró dispuesta a recurrir a expertos en grafología para esclarecer la autenticidad de la firma atribuida a Trump en los documentos relacionados con Epstein.

Casas Blanca indica que apoyará al presidente Donald Trump

La Casa Blanca salió al paso de las acusaciones relacionadas con la carta de cumpleaños a Jeffrey Epstein y otros documentos comprometedores, confirmando que Trump no firmó ninguno de esos papeles.

Durante una rueda de prensa el martes, la portavoz Karoline Leavitt expresó su total apoyo al presidente, afirmando que "el presidente tiene una de las firmas más conocidas del mundo", y reiteró en varias ocasiones que Trump no escribió ni firmó la carta divulgada. Leavitt también dejó claro que el mandatario confía en un resultado favorable sobre este asunto.

Además de la carta, otro documento que generó controversia fue una fotografía en la que Epstein aparece con varias personas sosteniendo un cheque por 22.500 dólares, con lo que aparentemente sería la firma de Trump ('DJTRUMP'). La portavoz de la Casa Blanca respondió rápidamente a este reclamo, asegurando que la firma en el cheque no correspondía al presidente.

"¿Han visto la firma en ese cheque?", cuestionó Leavitt, negando de manera tajante que Trump hubiese firmado dicho documento. Con esto, la Casa Blanca refuerza su postura de que el presidente está siendo malinterpretado o involucrado en documentos que no tiene relación.