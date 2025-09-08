Revelan la extraña carta de cumpleaños que Trump habría enviado a Epstein: Casa Blanca lo niega

Legisladores demócratas de Estados Unidos divulgaron este lunes una supuesta nota de cumpleaños que Donald Trump habría enviado en 2003 al delincuente sexual y magnate Jeffrey Epstein antes de su ingreso en prisión. El documento incluye lo que aparenta ser la silueta dibujada de una mujer desnuda. Trump, presidente norteamericano, ha negado la existencia de este escrito.

La carta, que incluye una dedicatoria con la firma "Donald Trump" entre la silueta de unas piernas, contiene mensajes sugerentes y lo que aparenta ser una conversación transcrita. El material llegó a los legisladores como parte de un paquete de documentos remitidos por los herederos de Epstein en el marco de las investigaciones por trata de personas. Semanas atrás, The Wall Street Journal publicó un reportaje sobre este "secreto maravilloso".

El supuesto contenido de la carta que Trump habría enviado a Epstein en 2003

Casa Blanca niega que Trump firmara o hiciera dibujos para Epstein

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, declaró este lunes tras la difusión, por parte de legisladores demócratas de la oposición, de un mensaje atribuido al expresidente Donald Trump y dirigido al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En una publicación en X, Leavitt denunció "informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata" en torno a la relación entre Donald Trump y el financista fallecido. Además, anunció que demandará a The Wall Street Journal por difundir "información falsa".

El pasado verano, Trump reaccionó con enfado cuando se difundió información sobre la carta, aunque entonces no se reveló su contenido como ahora. Negó cualquier vínculo con Epstein y aseguró que demandaría a The Wall Street Journal por 10.000 millones de dólares, acusando al medio de difamación. "No son mis palabras, no es mi estilo de hablar. Y tampoco hago dibujos", declaró.

¿Cuál era la relación entre Donald Trump y Epstein?

La relación entre Donald Trump y Jeffrey Epstein sigue siendo motivo de especulación. Según el diario ABC, en julio Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Epstein, declaró que nunca vio a Trump con él en situaciones inapropiadas, aunque sí recordó haberlos encontrado en entornos sociales, no privados.

Donald Trump se comprometió públicamente a revelar los archivos relacionados; sin embargo, hasta ahora no se han publicado. La fiscal general Pam Bondi declaró a la prensa que los tiene en su poder, aunque continúan fuera del alcance del escrutinio público y de las comisiones del Congreso.

Maxwell fue interrogada durante dos días por el fiscal adjunto Todd Blanche en la prisión federal de Tallahassee, Florida, donde cumple una condena de 20 años por tráfico sexual. Tras semanas de gestiones para desclasificar los documentos del caso Epstein, en agosto la administración Trump publicó cientos de páginas con las transcripciones de los interrogatorios, en las que se menciona a más de un centenar de personas vinculadas a Epstein sin omitir detalles, según confirmaron sus representantes legales.