Mundo

Donald Trump denuncia a Rusia por invadir el espacio aéreo de Polonia y advierte medidas: “Allá vamos”

Polonia reportó 19 invasiones de su espacio aéreo por drones rusos, algunos provenientes de Bielorrusia, mientras la OTAN y líderes europeos reaccionan con preocupación.

Donald Trump alerta sobre violaciones del espacio aéreo polaco por drones rusos. Foto: AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció que drones rusos habían violado el espacio aéreo de Polonia, miembro de la OTAN, lo que elevó la preocupación internacional sobre la seguridad en Europa del Este. Trump subrayó la gravedad del incidente en el contexto de la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones con Moscú.

Polonia informó que, entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, se registraron múltiples incursiones, algunas de las cuales provinieron directamente desde Bielorrusia. Este hecho, sin precedentes en la región, tiene lugar en un momento en que el país se prepara para los ejercicios militares Zapad-2025, programados por Rusia y Bielorrusia, lo que intensifica las alarmas ante cualquier posible violación de su espacio aéreo.

PUEDES VER: Polonia derriba drones de Rusia con ayuda de la OTAN por violar espacio aéreo y denuncia provocación a "gran escala"

lr.pe

¿Qué dijo Donald Trump acerca de la invasión rusa al espacio aéreo de Polonia?

Trump expresó en su cuenta de Truth Social: "¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Ya estamos otra vez!" En su mensaje, mostró preocupación por la escalada del conflicto y anunció que hablaría con el presidente polaco Karol Nawrocki. Además la publicación se enmarca dentro de la creciente tensión entre Moscú y Occidente, luego de que Trump manifestara su disposición a imponer más sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania, sin criticar de forma directa a Vladimir Putin.

Polonia detalló que se produjeron 19 violaciones de su espacio aéreo y que al menos tres drones fueron derribados con el apoyo de aviones de combate aliados. Además, el primer ministro Donald Tusk destacó que los drones provenían por primera vez de Bielorrusia, lo que aumenta la alarma sobre la posibilidad de un conflicto abierto en un territorio aliado de la OTAN.

PUEDES VER: Gobierno de Macron en crisis: masivas protestas paralizan París y dejan más de 200 detenidos por recortes presupuestarios

lr.pe

¿Cuál fue la reacción de la OTAN y Europa ante las incursiones de drones rusos en Polonia?

La OTAN convocó reuniones de emergencia para evaluar la situación, activando el Artículo 4 del tratado, que permite consultas urgentes ante amenazas potenciales. Aviones F-35 de los Países Bajos interceptaron algunos de los drones, marcando la primera vez que la alianza enfrentó directamente este tipo de amenaza en su espacio aéreo.

Los líderes europeos también reaccionaron al incidente. La jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, calificó los ataques como un "cambio de juego" que requiere sanciones más severas contra Rusia. Mientras tanto, Alemania y otros aliados consideraron que la incursión no fue un accidente, sino un acto deliberado que representa una escalada del conflicto cerca de las fronteras de la Unión Europea.

