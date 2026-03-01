Policía antidrogas en alerta por tentáculos de “El Mencho” en el Perú

Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido capo del CJNG, tenía contactos con narcotraficantes peruanos del Vraem. Foto: composición LR | El Mencho | Narcotráfico | Drogas

Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido capo del CJNG, tenía contactos con narcotraficantes peruanos del Vraem. Foto: composición LR | El Mencho | Narcotráfico | Drogas

La muerte de “El Mencho”, el capo del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la más importante organización criminal responsable de la distribución de cocaína en Estados Unidos y Europa, ha desatado una ola de violenta represalia en casi todo el territorio de México. Y lo más probable es que la desaparición de Nemesio Oseguera Cervantes, que es la verdadera identidad del cabecilla abatido por las autoridades el domingo 22 de febrero, reconfigure los tentáculos que la poderosa mafia azteca tiene en el Perú.

El jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro), general PNP Leiby Huamán Daza, informó a La República que se ha activado un estado de alerta ante los eventuales coletazos del CJNG en nuestro país. ¿El motivo? El CJNG se abastece de droga peruana.

“Al morir ‘El Mencho’ se producirán cambios sustanciales en la organización criminal del CJNG, de cuya presencia en el Perú contamos con información de inteligencia. Por esta razón nos encontramos en estado de alerta. Los informes que hemos recibido de nuestras unidades confirman la presencia de mexicanos en el Vraem (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). Vienen para supervisar la calidad de la droga”, dijo a La República el general PNP Leiby Huamán.

Coincidentemente, el viernes 13 de febrero, en un operativo conjunto ejecutado por la Dirandro y la Marina de Guerra, fue intervenida una embarcación en Piura con 2.4 toneladas de cocaína producida en el Perú. Los tres detenidos son de nacionalidad ecuatoriana y dos de ellos registran antecedentes por narcotráfico en los Estados Unidos. El alijo tenía como destino Centroamérica y no se descarta que el CJNG era el dueño.

El jefe de la Dirandro reveló que 52 ciudadanos mexicanos han sido detenidos por su vinculación directa con organizaciones del narcotráfico en el Perú, y que en la mayoría de casos se trata de personas que llegaron al país para participar en el proceso de verificación de la compra de cocaína. El CJNG tiene capacidad de financiar la producción de toneladas de droga.

“Lo sucedido en México con ‘El Mencho’ nos ha obligado a abrir una línea de investigación para profundizar con seguimiento, observación y vigilancia, los casos en los que está involucrado ese cartel para determinar cómo actúa en nuestro país”, señaló el jefe de la Dirandro.

“En el reciente caso de la incautación de droga en una embarcación con bandera ecuatoriana en Piura, se identificó a tres ciudadanos de dicha nacionalidad, pero también hay otros dos peruanos. Ahí tenemos la prueba de la conexión entre ecuatorianos y peruanos en un cargamento que se pretendía trasladar a Centroamérica, que es un territorio con presencia del CJNG”, señaló el jefe de la Dirandro.

Nacionales. Tres ecuatorianos tripulaban la embarcación que se sospecha era financiada por el CJNG. Foto: difusión

Los socios ecuatorianos

Según reportes de la inteligencia policial ecuatoriana, el CJNG ha recurrido a la organización “Los Lobos” para sacar los cargamentos de cocaína del Vraem y otros puntos de producción en el Perú.

“Los Lobos” es una banda ecuatoriana dedicada al narcotráfico que se desprendió de “Los Choneros”, en 2020. Dirigidos por el cabecilla Wilmer Chavarría Barré, “Pipo”, “Los Lobos” están relacionados con los clanes familiares que producen cocaína por toneladas en el Vraem. La caída de “El Mencho” causará cambios en la sociedad entre el CJNG y “Los Lobos”. Según los expertos ecuatorianos, ocurrirá un “efecto dominó”. Y no es exagerado advertir sobre una eventual lucha violenta para ocupar el lugar del CJNG.

“No descartaría que organizaciones importantes dentro de la estructura del CJNG, o una organización rival, tome el control y posiblemente surjan enfrentamientos criminales por las rutas, la logística y el abastecimiento de la droga”, explicó a La República el director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera Rhon.

Socios. La banda ecuatoriana Los Lobos actúa como intermediaria del CJNG en el Perú. Foto: difusión

La lucha por el poder

“El 60 por ciento de la droga que se incautó en Europa viene del Ecuador, porque el Ecuador se ha especializado en colocar la droga en Europa desde sus puertos. Los mexicanos tienen en Ecuador socios estratégicos que se encargan de toda la logística. La droga la traen al Ecuador desde Perú porque aquí hay autoridades, funcionarios aduaneros y empresas de fachada que están coludidos con las mafias que sacan la cocaína”, apuntó el especialista.

El 15 de febrero de este año, la Marina de El Salvador intervino una embarcación con bandera de Tanzania que llevaba un espectacular alijo de 6.6 toneladas de cocaína. Fueron detenidos cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano. Las autoridades salvadoreñas tratan de establecer la procedencia de la droga, de Perú o Colombia, y si el propietario era el CJNG u otra mafia transnacional.

“Hace más de 20 años que los carteles mexicanos operan en el Ecuador. Pero a partir de 2010, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, una de las facciones criminales más violentas que tiene México, ha venido ganando terreno y disputando estas rutas con el cartel de Sinaloa”, reportó Daniel Pontón Cevallos, sociólogo ecuatoriano y analista en política y seguridad pública.

“En el Ecuador estos carteles han tenido socios estratégicos que se han enfrentado entre ellos por el control de estas actividades ilícitas. Como por ejemplo, Los Lobos y Los Choneros, que, según informes policiales, vienen trabajando con esta estructura criminal”, añadió.

“Con la muerte de ‘El Mencho’ habrá una reconfiguración sobre quién capta esas rutas, a quiénes obedecen, quiénes se benefician de los cambios. No está claro si habrá un desmembramiento interno del CJNG, ya que se dice que desde adentro vendieron a ‘El Mencho’”, expresó Daniel Pontón.

El diario mexicano “El Universal” reveló que durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que perdió la vida “El Mencho”, fueron encontradas las planillas del CGJN que ofrecen una idea de cómo la organización criminal corrompe a militares, policías, fiscales y otras autoridades, que a cambio de grandes cantidades de dinero les permiten sus actividades ilícitas.

“En la narconómina (narcoplanilla) que fue encontrada en una de las cabañas en las que se refugiaba ‘El Mencho’, se enlistan los registros contables, contiene aportaciones de jefes de plaza, sueldos de halcones (vigilantes) y sicarios de la organización criminal, pagos de sobornos a la Fiscalía General de la República (FGR), militares, policía municipal, hackers, comidas, ayudas a la población, así como controles de la venta de cristal, marihuana, fentanilo y de los recursos por ingresos de droga a penales y gastos por gasolina”, informó “El Universal”.

Las autoridades antidrogas peruanas están pendientes sobre el proceso de sucesión de “El Mencho”. Algunas fuentes señalan que podría reemplazarlo un miembro de su familia -como ha sucedido en otros carteles-, o alguno de sus lugartenientes. Pero lo más seguro es que sus competidores mexicanos no van a desaprovechar la oportunidad de ocupar su lugar en la importante plaza de la cocaína que es el Perú.

