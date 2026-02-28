El accidente automovilístico de Laura Spoya en Surco el pasado 12 de febrero de 2026 sigue generando comentarios. La ex Miss Perú y conductora de televisión enfrentó cuestionamientos luego de que un joven retirara pertenencias de su vehículo tras el choque, situación que levantó especulaciones en redes sociales.

Ante la polémica, Spoya decidió pronunciarse públicamente varios días después. Con firmeza, en su gran regreso al frente de 'Al sexto día', aclaró que no tiene obligación de dar detalles sobre su vida privada y que ha cumplido con todos los protocolos exigidos tras el incidente.

¿Qué dijo Laura Spoya sobre el joven que sacó sus cosas de su auto?

Laura Spoya respondió directamente a las versiones que circulaban sobre la identidad del acompañante. "Si tengo que declarar algo, si es una investigación que no tendría por qué haber, porque yo he seguido los protocolos que se han tenido que seguir y he colaborado en cada paso como ha tenido que ser, yo creo que está de más. Yo no tengo por qué dar una explicación de quién era la persona que estaba ahí o a dónde me dirigía porque pertenece a mi vida personal, no tiene nada que ver con el accidente", expresó.

Con estas palabras, la conductora dejó en claro que no revelará información sobre el joven, defendiendo su derecho a mantener en reserva aspectos de su vida personal.

¿Qué se dijo sobre el joven vinculado a Laura Spoya?

Tras el accidente, testigos y nuevas imágenes señalaron que un joven retiró objetos del automóvil de Laura Spoya, lo que generó especulaciones sobre su relación con la conductora. A pesar de que figuras como Ric La Torre lo identifican como Sebastián Gálvez Seguín e incluso Samuel Suárez señaló que podría ser el nuevo galán de la presentadora, no se ha confirmado oficialmente quién era.

Después del choque, Laura fue trasladada a una clínica donde se le diagnosticó una fractura en la columna y tuvo que ser sometida a una operación que incluyó la colocación de seis clavos. El joven, por su parte, no ha aparecido públicamente ni ha dado declaraciones, lo que ha mantenido abierta la conversación en redes sociales.

Laura Spoya regresa a 'Al sexto día'

A pesar de la delicada operación a la que fue sometida, Laura Spoya reapareció en televisión apenas dos semanas después del accidente. La conductora volvió al set de 'Al sexto día' con una faja médica y visiblemente emocionada. "Es el primer día que logro no llorar", confesó durante su retorno.

La exreina de belleza señaló que debía estar en reposo durante tres meses, pero optó por volver al programa de Panamericana TV. "Este sábado iba a ser reemplazada, pero no podía más, tenía que volver a mi casa y quiero agradecer a todo mi equipo de producción, a todos mis compañeros por estar conmigo en este difícil proceso", declaró.