HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Laura Spoya sobre joven que retiró sus cosas de su auto tras accidente en Surco: "No tengo por qué dar una explicación"

En su regreso a 'Al sexto día', la conductora Laura Spoya decidió pronunciarse sobre el joven que fue captado retirando objetos de su auto luego del aparatoso choque que protagonizó en Surco.

Según figuras como Samuel Suárez, el joven sería el nuevo galán de Laura Spoya.
Según figuras como Samuel Suárez, el joven sería el nuevo galán de Laura Spoya. | Foto: composición LR/Panamericana TV/Latina

El accidente automovilístico de Laura Spoya en Surco el pasado 12 de febrero de 2026 sigue generando comentarios. La ex Miss Perú y conductora de televisión enfrentó cuestionamientos luego de que un joven retirara pertenencias de su vehículo tras el choque, situación que levantó especulaciones en redes sociales.

Ante la polémica, Spoya decidió pronunciarse públicamente varios días después. Con firmeza, en su gran regreso al frente de 'Al sexto día', aclaró que no tiene obligación de dar detalles sobre su vida privada y que ha cumplido con todos los protocolos exigidos tras el incidente.

PUEDES VER: Laura Spoya regresa a 'Al sexto día' tras aparatoso accidente y delicada operación a la columna: 'Después de la tormenta llega la calma'

lr.pe

¿Qué dijo Laura Spoya sobre el joven que sacó sus cosas de su auto?

Laura Spoya respondió directamente a las versiones que circulaban sobre la identidad del acompañante. "Si tengo que declarar algo, si es una investigación que no tendría por qué haber, porque yo he seguido los protocolos que se han tenido que seguir y he colaborado en cada paso como ha tenido que ser, yo creo que está de más. Yo no tengo por qué dar una explicación de quién era la persona que estaba ahí o a dónde me dirigía porque pertenece a mi vida personal, no tiene nada que ver con el accidente", expresó.

Con estas palabras, la conductora dejó en claro que no revelará información sobre el joven, defendiendo su derecho a mantener en reserva aspectos de su vida personal.

PUEDES VER: Magaly Medina critica a Laura Spoya por reaparecer en cámaras y hacer bromas sobre accidente vehicular: 'Una irresponsable'

lr.pe

¿Qué se dijo sobre el joven vinculado a Laura Spoya?

Tras el accidente, testigos y nuevas imágenes señalaron que un joven retiró objetos del automóvil de Laura Spoya, lo que generó especulaciones sobre su relación con la conductora. A pesar de que figuras como Ric La Torre lo identifican como Sebastián Gálvez Seguín e incluso Samuel Suárez señaló que podría ser el nuevo galán de la presentadora, no se ha confirmado oficialmente quién era.

Después del choque, Laura fue trasladada a una clínica donde se le diagnosticó una fractura en la columna y tuvo que ser sometida a una operación que incluyó la colocación de seis clavos. El joven, por su parte, no ha aparecido públicamente ni ha dado declaraciones, lo que ha mantenido abierta la conversación en redes sociales.

Laura Spoya regresa a 'Al sexto día'

A pesar de la delicada operación a la que fue sometida, Laura Spoya reapareció en televisión apenas dos semanas después del accidente. La conductora volvió al set de 'Al sexto día' con una faja médica y visiblemente emocionada. "Es el primer día que logro no llorar", confesó durante su retorno.

La exreina de belleza señaló que debía estar en reposo durante tres meses, pero optó por volver al programa de Panamericana TV. "Este sábado iba a ser reemplazada, pero no podía más, tenía que volver a mi casa y quiero agradecer a todo mi equipo de producción, a todos mis compañeros por estar conmigo en este difícil proceso", declaró.

Notas relacionadas
Laura Spoya regresa a 'Al sexto día' tras aparatoso accidente y delicada operación a la columna: "Después de la tormenta llega la calma"

Laura Spoya regresa a 'Al sexto día' tras aparatoso accidente y delicada operación a la columna: "Después de la tormenta llega la calma"

LEER MÁS
Magaly Medina critica a Laura Spoya por reaparecer en cámaras y hacer bromas sobre accidente vehicular: "Una irresponsable"

Magaly Medina critica a Laura Spoya por reaparecer en cámaras y hacer bromas sobre accidente vehicular: "Una irresponsable"

LEER MÁS
Laura Spoya se muestra con corsé tras delicada cirugía de columna: "Se supone que no debería caminar"

Laura Spoya se muestra con corsé tras delicada cirugía de columna: "Se supone que no debería caminar"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escándalo en 'Yo soy': imitadores de Jowell y Randy habrían sido expulsados tras supuesta pelea en Latina

Escándalo en 'Yo soy': imitadores de Jowell y Randy habrían sido expulsados tras supuesta pelea en Latina

LEER MÁS
Exsocia de Francesca Montenegro aclara que la marca está inscrita únicamente a su nombre: "No es dueña"

Exsocia de Francesca Montenegro aclara que la marca está inscrita únicamente a su nombre: "No es dueña"

LEER MÁS
Alvina Ruiz hace mea culpa por callar sobre caso Lizeth Marzano, vinculado a su excompañera Marisel Linares: "No he hablado con ella"

Alvina Ruiz hace mea culpa por callar sobre caso Lizeth Marzano, vinculado a su excompañera Marisel Linares: "No he hablado con ella"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Irán responde al ataque con misiles a Israel y bases militares de EE.UU. en Medio Oriente: "Ahora estamos más preparados que nunca"

Kevin Borjas, 'Chito' Vera y Brandon Moreno perdieron por la cartelera estelar de UFC Fight Night México

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: continúa conteo de votos con ventaja para Delia Espinoza

Espectáculos

Leslie Shaw asegura que prefiere colaborar con La Bella Luz que con Corazón Serrano: “Me parece refrescante”

Escándalo en 'Yo soy': imitadores de Jowell y Randy habrían sido expulsados tras supuesta pelea en Latina

Miguel Arce se conmueve en “Esto sí es amor” al recordar el fallecimiento de su padre: ''Le dio un infarto fulminante''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: continúa conteo de votos con ventaja para Delia Espinoza

Asesinato del alcalde Iroshi: quiénes son y qué se sabe de los implicados claves

Gobierno de Balcázar insiste con declaratoria de emergencia, pese a no dar resultados en gestiones pasadas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025