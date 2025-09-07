Escalada Caribe: esos barcos no son yates, por Mirko Lauer

En unas versiones, lo de Donald Trump es teatro político para consumo interno. En otras, Nicolás Maduro está jugando con fuego al desafiar el poderío de Estados Unidos. Algunos medios incluso llegan a decir que la Tercera Guerra Mundial puede comenzar en el Caribe. Es temprano para afirmarlo, pero la mala sangre ya está avanzando.

Al sobrevolar uno de los barcos estadounidenses con sus F-16, Maduro ha provocado la salida de una decena de F-35 del Pentágono. Pocos creen que Washington arriesgue una invasión en regla, pero si Caracas le ofrece una guerra con máquinas modernas sobre el mar, la aceptará con gusto. Quizás eso es precisamente lo que Trump está intentando provocar.

Mal manejada por Maduro, la presencia de la flota norteamericana frente a las costas venezolanas puede convertirse en una suerte de bloqueo, con revisiones de embarcaciones en busca de droga. Nada más lejos de la idea chavista de un socialismo bolivariano. Para Maduro y su círculo, es toda una vergüenza de la que no se ve cómo podrían salir.

Putin ha expresado su descontento ante el despliegue militar de Trump, algo importante si recordamos que gran parte del armamento de las Fuerzas Armadas venezolanas es de origen ruso. Aunque no deja de ser significativo que los aviones que salieron a sobrevolar al destructor Jason Dunham fueran de fabricación estadounidense. ¿Una forma de limitar la obvia provocación?

A ambos mandatarios les convienen las escaramuzas, siempre y cuando se mantengan dentro de ciertos límites. El pato lo pagarán quienes intenten transportar droga en estas circunstancias. Lo que no se sabe es cómo reaccionarán los poderosos cárteles mexicanos, a los que el Pentágono todavía no ha intentado bloquear militarmente por tierra, aire o mar.

Mientras tanto, Maduro se esfuerza en desacreditar las versiones sobre un supuesto “Cartel de los Soles” al mando del Tren de Aragua. En efecto, existen testigos y colaboradores eficaces, pero pocas pruebas. Esa es la pieza que falta para convertir a Maduro en un jefe de narcobanda internacional de manera formal. ¿Cuándo empezará esa parte jurídica de la historia?

Por detestables que puedan parecer Maduro y su entorno, una salida militar al sistema dictatorial venezolano no es lo que le conviene a América Latina.