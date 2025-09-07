Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

El 5y6 de La Rinconada pagó más de 50 millones de bolívares en la última reunión. Foto: composición LR/INH

En una jornada histórica en el Hipódromo La Rinconada, el concurso 5y6 alcanzó cifras impresionantes, reafirmando el auge del pasatiempo hípico nacional. Este 7 de septiembre se conocerán los números ganadores del 5y6. ¡No te pierdas los números de los caballos ganadores!

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, 7 de septiembre: ganadores de las carreras vía INH 12:14 La Rinconada en vivo: revisa todas las carreras En breve inicia las carreras de la Rinconada y el resultado del 5y6. 10:59 La Rinconada EN VIVO: ¿a qué hora inicia la carrera de caballos? La carrera de la Rinconada de hoy, 7 de septiembre, iniciará a partir de las 12:15 p. m., según horario de Venezuela. Revisa con La República los ganadores vía INH. 08:44 Resultados Rinconada EN VIVO: ¿dónde ver las carreras de caballos? Televisión: TVES y Meridiano TV YouTube: INH TV y TVES.

El éxito del 5y6 del 7 de septiembre, con un monto sellado récord y una repartición generosa entre los apostadores con cinco y seis aciertos, representa un punto alto en la temporada.

¿Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy? Distribución de premios: cinco y seis aciertos

La repartición del pozo fue generosa: