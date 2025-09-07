HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 7 heridos
Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 7 heridos     Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 7 heridos     Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 7 heridos     
Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela
Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     
Deportes

Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

La jornada del 5y6 en el Hipódromo La Rinconada marca un hito histórico con cifras récord, consolidando el interés por las apuestas hípicas en Venezuela.

El 5y6 de La Rinconada pagó más de 50 millones de bolívares en la última reunión. Foto: composición LR/INH
El 5y6 de La Rinconada pagó más de 50 millones de bolívares en la última reunión. Foto: composición LR/INH

En una jornada histórica en el Hipódromo La Rinconada, el concurso 5y6 alcanzó cifras impresionantes, reafirmando el auge del pasatiempo hípico nacional. Este 7 de septiembre se conocerán los números ganadores del 5y6. ¡No te pierdas los números de los caballos ganadores!

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, 7 de septiembre: ganadores de las carreras vía INH

12:14
7/9/2025

La Rinconada en vivo: revisa todas las carreras

En breve inicia las carreras de la Rinconada y el resultado del 5y6.

10:59
7/9/2025

La Rinconada EN VIVO: ¿a qué hora inicia la carrera de caballos?

La carrera de la Rinconada de hoy, 7 de septiembre, iniciará a partir de las 12:15 p. m., según horario de Venezuela. Revisa con La República los ganadores vía INH.

08:44
7/9/2025

Resultados Rinconada EN VIVO: ¿dónde ver las carreras de caballos?

Televisión: TVES y Meridiano TV

YouTube: INH TV y TVES.

El éxito del 5y6 del 7 de septiembre, con un monto sellado récord y una repartición generosa entre los apostadores con cinco y seis aciertos, representa un punto alto en la temporada.

¿Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy? Distribución de premios: cinco y seis aciertos

La repartición del pozo fue generosa:

  • Cuadros con 6 aciertos:
  • Cuadros con 5 aciertos:
Notas relacionadas
Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
[TVES] Resultados 5y6 Hipódromo La Rinconada HOY, 31 de agosto: ganadores, resumen y órdenes de llegada de las carreras por la R33 vía INH EN VIVO

[TVES] Resultados 5y6 Hipódromo La Rinconada HOY, 31 de agosto: ganadores, resumen y órdenes de llegada de las carreras por la R33 vía INH EN VIVO

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

LEER MÁS
¡Italia es campeón del mundo! Ganó 3-2 a Turquía en un partidazo por la final del Mundial de Vóley 2025

¡Italia es campeón del mundo! Ganó 3-2 a Turquía en un partidazo por la final del Mundial de Vóley 2025

LEER MÁS
Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

LEER MÁS
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

LEER MÁS
Néstor Gorosito responde fuerte por rumores que alejan a Piero Cari de Alianza Lima para ir a Europa: "Terminen con mentiras"

Néstor Gorosito responde fuerte por rumores que alejan a Piero Cari de Alianza Lima para ir a Europa: "Terminen con mentiras"

LEER MÁS
El estadio de mayor altura de Copa Perú 2025, tiene casi 4.000 m.s.n.m. y podría llegar al fútbol profesional en el 2026

El estadio de mayor altura de Copa Perú 2025, tiene casi 4.000 m.s.n.m. y podría llegar al fútbol profesional en el 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

D Blue

Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Deportes

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota