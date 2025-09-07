El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de realizar operaciones militares contra carteles de droga dentro de territorio venezolano. Consultado este domingo 7 de septiembre por el periodista David Alandete sobre si considera ataques directos contra organizaciones criminales en Venezuela, Trump respondió con un enigmático: "Ya verán". Esta declaración se produce en medio de un masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe que incluye aviones F-35, buques de guerra y un submarino nuclear.

La ambigua advertencia de Trump ocurre después de que CNN revelara que su administración evalúa opciones para ejecutar ofensivas militares contra los carteles de la droga que operan en Venezuela, incluso dentro del país. El mandatatio republicano justifica estas acciones como parte de una estrategia de "mano dura" contra el narcotráfico que, según afirma, inunda Estados Unidos con drogas procedentes de Venezuela bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro.

Trump deja abierta la opción de atacar al Cartel de los Soles dentro de Venezuela

El Cartel de los Soles, señalado por la justicia estadounidense como una organización vinculada al tráfico de drogas y a la protección de cargamentos con destino a México y Estados Unidos, se ha convertido en un objetivo central de la agenda de seguridad norteamericana. El Departamento de Justicia ofreció recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios acusados de narcoterrorismo.

El senador republicano JD Vance respaldó públicamente las declaraciones de Trump, mientras que figuras como Cory Booker y Rand Paul cuestionaron la legalidad de una intervención militar sin autorización del Congreso. “No podemos quedarnos cruzados de brazos mientras los carteles de la droga controlan a un Estado”, afirmó el analista David Alandete en declaraciones a ABC News, advirtiendo que Washington evalúa escenarios de acción directa.

Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe: barcos, submarinos y cazas F-35 para contener el narcotráfico

El despliegue naval en el Caribe incluye destructores, submarinos y aviones F-35 estacionados en Puerto Rico, preparados para interceptar aeronaves y embarcaciones sospechosas. Según fuentes militares citadas por CNN, estas maniobras buscan cortar las rutas de los carteles de la droga, incluido el de Sinaloa, que utilizan el corredor venezolano para trasladar cargamentos hacia Centroamérica y México.

La Milicia Bolivariana, a través del canciller Yván Gil, respondió acusando a Estados Unidos de “provocación militar” y de intentar justificar un plan de cambio de régimen en Caracas. Mientras tanto, expertos en seguridad nacional de Estados Unidos advierten que este despliegue es uno de los más grandes en la zona desde la década de 1980 y se enmarca dentro de una estrategia más amplia de operaciones antinarcóticos y antiterroristas en América Latina.