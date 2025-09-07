HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Donald Trump no descarta que Estados Unidos use la fuerza contra carteles dentro de Venezuela: "Ya verán"

Trump advierte que Estados Unidos podría actuar contra el Cartel de los Soles en Venezuela, mientras la Milicia Bolivariana denuncia “provocación militar”.

Donald Trump sugiere operaciones militares contra carteles de droga en Venezuela. Foto: composición LR/AFP
Donald Trump sugiere operaciones militares contra carteles de droga en Venezuela. Foto: composición LR/AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de realizar operaciones militares contra carteles de droga dentro de territorio venezolano. Consultado este domingo 7 de septiembre por el periodista David Alandete sobre si considera ataques directos contra organizaciones criminales en Venezuela, Trump respondió con un enigmático: "Ya verán". Esta declaración se produce en medio de un masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe que incluye aviones F-35, buques de guerra y un submarino nuclear.

La ambigua advertencia de Trump ocurre después de que CNN revelara que su administración evalúa opciones para ejecutar ofensivas militares contra los carteles de la droga que operan en Venezuela, incluso dentro del país. El mandatatio republicano justifica estas acciones como parte de una estrategia de "mano dura" contra el narcotráfico que, según afirma, inunda Estados Unidos con drogas procedentes de Venezuela bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro.

PUEDES VER: Exagente de la DEA asegura que el Cartel de los Soles en Venezuela opera con Hezbolá y amenaza a Estados Unidos

lr.pe

Trump deja abierta la opción de atacar al Cartel de los Soles dentro de Venezuela

El Cartel de los Soles, señalado por la justicia estadounidense como una organización vinculada al tráfico de drogas y a la protección de cargamentos con destino a México y Estados Unidos, se ha convertido en un objetivo central de la agenda de seguridad norteamericana. El Departamento de Justicia ofreció recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios acusados de narcoterrorismo.

El senador republicano JD Vance respaldó públicamente las declaraciones de Trump, mientras que figuras como Cory Booker y Rand Paul cuestionaron la legalidad de una intervención militar sin autorización del Congreso. “No podemos quedarnos cruzados de brazos mientras los carteles de la droga controlan a un Estado”, afirmó el analista David Alandete en declaraciones a ABC News, advirtiendo que Washington evalúa escenarios de acción directa.

PUEDES VER: Nicolás Maduro niega acusaciones de narcotráfico de EE. UU. y le pide a Donald Trump que "no se deje meter una mentira"

lr.pe

Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe: barcos, submarinos y cazas F-35 para contener el narcotráfico

El despliegue naval en el Caribe incluye destructores, submarinos y aviones F-35 estacionados en Puerto Rico, preparados para interceptar aeronaves y embarcaciones sospechosas. Según fuentes militares citadas por CNN, estas maniobras buscan cortar las rutas de los carteles de la droga, incluido el de Sinaloa, que utilizan el corredor venezolano para trasladar cargamentos hacia Centroamérica y México.

La Milicia Bolivariana, a través del canciller Yván Gil, respondió acusando a Estados Unidos de “provocación militar” y de intentar justificar un plan de cambio de régimen en Caracas. Mientras tanto, expertos en seguridad nacional de Estados Unidos advierten que este despliegue es uno de los más grandes en la zona desde la década de 1980 y se enmarca dentro de una estrategia más amplia de operaciones antinarcóticos y antiterroristas en América Latina.

Notas relacionadas
Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

LEER MÁS
Sensores, armas y combustibles integrados: así son los aviones F-35 que Trump enviará a Puerto Rico para presionar a Maduro

Sensores, armas y combustibles integrados: así son los aviones F-35 que Trump enviará a Puerto Rico para presionar a Maduro

LEER MÁS
Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China-Rusia consolida un nuevo bloque que reescribe el orden mundial y pondría fin a la hegemonía de Estados Unidos

China-Rusia consolida un nuevo bloque que reescribe el orden mundial y pondría fin a la hegemonía de Estados Unidos

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

LEER MÁS
Destructores y submarinos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela: imágenes satelitales lo confirman

Destructores y submarinos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela: imágenes satelitales lo confirman

LEER MÁS
Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 7 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 7 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

LEER MÁS
Exagente de la DEA asegura que el Cartel de los Soles en Venezuela opera con Hezbolá y amenaza a Estados Unidos

Exagente de la DEA asegura que el Cartel de los Soles en Venezuela opera con Hezbolá y amenaza a Estados Unidos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota