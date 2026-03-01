Marcela Ríos: “En el Perú se utiliza el ataque al árbitro electoral como una estrategia de campaña más”

Marcela Ríos piensa que los medios no están cumpliendo un rol de contrapeso frente a las noticias falsas que circulan en redes sociales. | Marco Cotrina / La República

Marcela Ríos piensa que los medios no están cumpliendo un rol de contrapeso frente a las noticias falsas que circulan en redes sociales. | Marco Cotrina / La República

Hay una afirmación bastante dura en el último informe de IDEA sobre el proceso electoral en el Perú. Dice: “Los beneficios de ejercer el voto en el Perú resultan cada vez menos significativos para la ciudadanía”. Y eso lo dicen tomando en cuenta que la participación electoral en el país ha caído. Pasó del 88% en el 2006 al 70% en el 2021. ¿Cómo se revierte eso?

Bueno, primero debo decir que esta baja de participación es una tendencia en América Latina y también a nivel global. Dicho eso, 18 puntos porcentuales es una baja muy importante, es muy significativa. Y muestra ciertamente que las personas han ido perdiendo confianza en el proceso. Creo que la polarización termina también impactando a las personas que muchas veces sienten que la política es un ámbito hostil, agresivo y no necesariamente ven el impacto positivo de votar en sus vidas. Entonces, este es un desafío para las instituciones, para los actores políticos, porque una vez que se pierde la confianza, para recomponerla se requiere de un largo proceso. Es una cosa que también hemos visto en Chile, donde llegamos a tener una apatía profunda. En Chile se llegó a tener en algún momento elecciones locales con 36% de participación, o 49%, con voto voluntario. Y hoy día estamos en 85%. Se cambió a voto obligatorio, pero también ha habido un reencantamiento de sectores de la sociedad que se sentían ajenos a la política.

En el Perú se dice que el presidente podría ser cualquier persona, porque quien tiene el poder es el Congreso. Sin embargo, hay una cifra contradictoria en el informe de IDEA. En el 2021, los votos blancos y nulos para el Legislativo alcanzaron cerca del 28%. O sea, la gente es consciente de que el Congreso decide las cosas y, sin embargo, prefiere no involucrarse en la elección de sus integrantes. ¿Tiene una explicación para eso?

Bueno, en general las elecciones donde hay muchos candidatos tienen tasas de participación más bajas que las elecciones más sencillas. Cuando solo se trata de uno u otro, en los plebiscitos, en las segundas vueltas, donde hay solo dos opciones muy claras, la participación es masiva. Pero cuando hay tanta fragmentación, tantos partidos, tantas listas, eso se convierte en una barrera de entrada. Primero, las personas sienten que no tienen la suficiente información, o no tuvieron tiempo de enterarse. Ante eso, deciden no marcar preferencias. Y vemos algo parecido cuando baja la confianza en las instituciones. Y yo creo que es cierto, acá hay una percepción generalizada de que el Congreso está teniendo un rol quizás excesivo en un sistema presidencial, para determinar la agenda del país. Eso ha sido producto de un largo proceso de reformas que ha terminado con un equilibrio de poderes un poco distorsionado, con un Ejecutivo debilitado.

Y eso incide en la campaña.

Mire, las campañas presidenciales son un factor importante. O sea, vemos contextos en el que los candidatos presidenciales se juegan muy fuertemente por hacer un llamado para apoyar a sus listas parlamentarias. Eso no siempre pasa. Pero cuando los candidatos presidenciales que están en mejor posición asumen de manera muy proactiva el llamar a votar por su lista, eso tiende a tener un impacto.

Ahora, usted dice que la gente vota blanco o nulo cuando hay mucha presencia de candidatos. Esta elección es la más compleja de todas, con una presencia de postulantes histórica. Por lo tanto, el pronóstico podría ser muy malo.

Bueno, es probable que tú puedas tener una diferencia importante entre la votación para presidente y vicepresidente y el resto de las votaciones. Eso es recurrente en países que tienen varias elecciones al mismo tiempo. A ver, te doy el caso de Chile, el país del que yo vengo, donde tenemos cédulas distintas, pero hacemos varias elecciones en el mismo día. Al término de la elección, hay una abstención muy baja para presidente, un poquito menos para senadores, y mucho más notoria para gobernadores. Yo creo que podemos esperar que ese vaya a ser un fenómeno en esta elección. La gran duda es que en el Perú tienen el tema de la papeleta única. Si tienes una sola cédula y el logo de los partidos va a ser el mismo en todos los cargos que se están eligiendo, quizás eso incentive a que las personas anulen menos y tiendan a votar más en línea.

Ahora, es un hecho que la democracia en el Perú es frágil, sobre todo porque hay desconfianza de la población hacia las instituciones. Y en este contexto se da el caso de que los actores políticos deslegitiman a los organismos a cargo de la elección. ¿Cuánto afecta esto al proceso en general?

Mucho. Yo creo que la democracia peruana está frágil por la poca confianza, pero también porque hay un sistema de partidos extremadamente fragmentado, una polarización extrema, 36 candidatos a la presidencia. Y su polarización es tóxica, por el nivel de descalificaciones, de campaña negativa, de judicialización de la política.

Bueno, se entendería que entre ellos se lancen epítetos, pero generar desconfianza sobre los organismos electorales tiene otras implicancias.

Esos ataques a los órganos electores son peligrosos, es una tendencia que nosotros estamos viendo crecientemente a nivel global y en América Latina, donde se utiliza el ataque al árbitro como una estrategia de campaña más. Yo creo que quienes se involucran en este tipo de prácticas, y fomentan narrativas de fraude sin fundamento, no se dan cuenta de que no están ganando un punto para ellos solamente, sino que están serruchando la rama del árbol donde están todos sentados. Y en nuestro último estudio, nosotros mostramos una paradoja peruana, en el sentido que tú tienes instituciones electorales que se han ido profesionalizando, fortaleciendo su autonomía, fortaleciendo sus competencias técnicas, que están muy involucradas también en el contexto regional. Pero sin embargo tienes un entorno político y un entorno ciudadano que les tiene poca confianza.

Se han ensayado algunas propuestas para mejorar la confianza en las instituciones electorales. Una, por ejemplo, fue que el Estado financie las campañas políticas de los partidos con lo que llamamos la franja electoral. Sin embargo, se ha dado el caso en el Perú de que estos fondos finalmente iban a medios vinculados a personas que pertenecían a esos grupos políticos.

Yo creo que acá el problema no es el financiamiento público de las campañas. Más bien, nosotros desde Idea Internacional tenemos una evaluación positiva respecto del rol que tiene el financiamiento público en la política en América Latina, porque disminuye desigualdades, ha aumentado la capacidad de fiscalizar, permite que actores que sin financiamiento público puedan competir, tenemos muchos casos en la región de buenas prácticas. Pero esto tampoco es una bala de plata y vemos que es recurrente que cuando se hace una norma, los actores políticos siempre le encuentran la vuelta para hacer alguna trampa. Entonces, tú tienes que volver a revisar las reglas y buscar cuáles son los puntos de vulnerabilidad para ir cerrando esos espacios de trampa. Siempre tenemos que estar pensando que las normas por sí solas no resuelven todos los problemas. Son importantes, pero tenemos que invertir mucho en capacidad del Estado de fiscalizar, de controlar, de sancionar y la sociedad también debe monitorear

¿Qué pasa cuando un país como el Perú se mantiene por mucho tiempo a la cabeza de los que tienen mayor insatisfacción con la democracia?

Bueno, yo creo que esas condiciones hacen un contexto mucho más propicio para perder la democracia, porque si tú tienes tan baja confianza sistemáticamente, los incentivos son mucho más altos para que las personas puedan apoyar candidaturas autoritarias, que una vez que llegan al poder tienen todo el apoyo ciudadano para romper el estado de derecho. Y eso lo hemos visto claramente en Nicaragua, en Venezuela, en El Salvador, donde llegan candidatos muy populares, con mucho apoyo, pero que tienen una agenda claramente de destrucción de la democracia. Y esto es una responsabilidad de la política. Los partidos y la política no pueden dedicar toda su energía a la disputa por espacios de poder sin ninguna preocupación por el funcionamiento de las instituciones.

Y ahora mismo las cifras alrededor de la democracia peruana son súper desalentadoras. Solo el 8% de la población confía en el Gobierno, solo el 9% en los partidos, y el 91% afirma que no se siente representado por el Congreso.

Son cifras muy negativas y creo que deberían preocupar a todos los peruanos. Creo que también hay una narrativa en este país, desde las élites, que crecientemente plantea que la política y la democracia son irrelevantes para la prosperidad. Y creo que eso es un error. No tenemos ninguna sociedad en el mundo que pueda mostrar que se disminuye la desigualdad, que se enfrenta al cambio climático, desde fuera de una democracia. Es cierto que hay regímenes que crecen económicamente mucho sin ser democracia, pero esos regímenes no son más igualitarios, no son más inclusivos, vulneran los derechos de las personas. Entonces, perder la democracia no es como perder un partido de la Copa América, que después uno quizás se pueda recuperar