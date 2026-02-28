HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

La televisión estatal de Irán confirma la muerte del líder supremo Alí Jamenei tras 36 años en el poder

Las autoridades declaran 40 días de luto nacional y prometen represalias severas contra los responsables, elevando las tensiones con Israel y Estados Unidos.

Los medios del país no especificó las causas del fallecimiento ni los ataques recientes atribuidos a Israel y Estados Unidos contra su residencia.
Los medios del país no especificó las causas del fallecimiento ni los ataques recientes atribuidos a Israel y Estados Unidos contra su residencia. | Foto: AFP

La televisión estatal de Irán anunció la muerte del ayatolá Alí Jameneí, quien ejerció como líder supremo de la república islámica durante más de tres décadas. La noticia fue comunicada por un presentador visiblemente conmovido el domingo a las 05:00 hora local, mientras la señal emitía fotografías y grabaciones del dirigente con una franja negra en señal de duelo nacional.

El canal no precisó las causas del fallecimiento del líder religioso, de 86 años, ni mencionó directamente los recientes ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos contra su residencia en Teherán. Sin embargo, la confirmación oficial puso fin a horas de incertidumbre en medio de una grave escalada militar en la región.

TE RECOMENDAMOS

REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Medios iraníes reportan la muerte de la hija, el yerno y la nieta de Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel

lr.pe

Medios estatales informan que Jameneí murió en su complejo en Teherán

Medios oficiales, incluida la agencia Fars, señalaron que Jameneí fue asesinado dentro de su complejo en la capital iraní mientras realizaba funciones oficiales. El recinto, ubicado en una zona estratégica de Teherán, es considerado un centro neurálgico del poder político y religioso del país.

Imágenes satelitales difundidas por CNN tras el ataque mostraron densas columnas de humo y daños estructurales significativos en varios edificios del complejo. El lugar albergaba oficinas clave del liderazgo iraní, lo que refuerza la magnitud del impacto causado por el bombardeo.

PUEDES VER: Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo de Irán tras ataque de Israel

lr.pe

Irán decreta luto nacional y promete represalias tras la muerte del líder supremo

Tras confirmarse el fallecimiento, las autoridades iraníes declararon 40 días de luto nacional y siete días festivos en honor al dirigente, quien ocupaba el cargo desde 1989. Su liderazgo marcó una etapa decisiva en la política interna y en la proyección internacional de la república islámica.

En paralelo, los Guardianes de la Revolución, el principal cuerpo militar ideológico del país, prometieron un “castigo severo” contra los responsables. En un mensaje difundido en Telegram, advirtieron que lanzarán “la operación ofensiva más feroz de la historia” contra objetivos israelíes y posiciones estadounidenses.

Notas relacionadas
Irán responde al ataque con misiles a Israel y bases militares de EE.UU. en Medio Oriente: "Ahora estamos más preparados que nunca"

Irán responde al ataque con misiles a Israel y bases militares de EE.UU. en Medio Oriente: "Ahora estamos más preparados que nunca"

LEER MÁS
Medios iraníes reportan la muerte de la hija, el yerno y la nieta de Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel

Medios iraníes reportan la muerte de la hija, el yerno y la nieta de Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel

LEER MÁS
Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo de Irán tras ataque de Israel

Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo de Irán tras ataque de Israel

LEER MÁS
Medios iraníes reportan la muerte de la hija, el yerno y la nieta de Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel

Medios iraníes reportan la muerte de la hija, el yerno y la nieta de Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel

LEER MÁS
EN VIVO, EE. UU. e Israel atacan Irán: Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo

EN VIVO, EE. UU. e Israel atacan Irán: Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La televisión estatal de Irán confirma la muerte del líder supremo Alí Jamenei tras 36 años en el poder

Escándalo en 'Yo soy': imitadores de Jowell y Randy habrían sido expulsados tras supuesta pelea en Latina

'Chito' Vera vs David Martínez EN VIVO por UFC Fight Night México vía Paramount+: pelean por la coestelar

Mundo

Irán responde al ataque con misiles a Israel y bases militares de EE.UU. en Medio Oriente: "Ahora estamos más preparados que nunca"

Medios iraníes reportan la muerte de la hija, el yerno y la nieta de Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel

EN VIVO, EE. UU. e Israel atacan Irán: Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: continúa conteo de votos con ventaja para Delia Espinoza

Gobierno de Balcázar insiste con declaratoria de emergencia, pese a no dar resultados en gestiones pasadas

Hermana de médico asesinado en las protestas contra Dina Boluarte postulará a la Cámara de Diputados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025