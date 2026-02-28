La televisión estatal de Irán confirma la muerte del líder supremo Alí Jamenei tras 36 años en el poder

Los medios del país no especificó las causas del fallecimiento ni los ataques recientes atribuidos a Israel y Estados Unidos contra su residencia. | Foto: AFP

La televisión estatal de Irán anunció la muerte del ayatolá Alí Jameneí, quien ejerció como líder supremo de la república islámica durante más de tres décadas. La noticia fue comunicada por un presentador visiblemente conmovido el domingo a las 05:00 hora local, mientras la señal emitía fotografías y grabaciones del dirigente con una franja negra en señal de duelo nacional.

El canal no precisó las causas del fallecimiento del líder religioso, de 86 años, ni mencionó directamente los recientes ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos contra su residencia en Teherán. Sin embargo, la confirmación oficial puso fin a horas de incertidumbre en medio de una grave escalada militar en la región.

Medios estatales informan que Jameneí murió en su complejo en Teherán

Medios oficiales, incluida la agencia Fars, señalaron que Jameneí fue asesinado dentro de su complejo en la capital iraní mientras realizaba funciones oficiales. El recinto, ubicado en una zona estratégica de Teherán, es considerado un centro neurálgico del poder político y religioso del país.

Imágenes satelitales difundidas por CNN tras el ataque mostraron densas columnas de humo y daños estructurales significativos en varios edificios del complejo. El lugar albergaba oficinas clave del liderazgo iraní, lo que refuerza la magnitud del impacto causado por el bombardeo.

Irán decreta luto nacional y promete represalias tras la muerte del líder supremo

Tras confirmarse el fallecimiento, las autoridades iraníes declararon 40 días de luto nacional y siete días festivos en honor al dirigente, quien ocupaba el cargo desde 1989. Su liderazgo marcó una etapa decisiva en la política interna y en la proyección internacional de la república islámica.

En paralelo, los Guardianes de la Revolución, el principal cuerpo militar ideológico del país, prometieron un “castigo severo” contra los responsables. En un mensaje difundido en Telegram, advirtieron que lanzarán “la operación ofensiva más feroz de la historia” contra objetivos israelíes y posiciones estadounidenses.