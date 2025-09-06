HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Maduro ve despliegue de Trump en el Caribe como amenaza a la soberanía de su régimen: "Venezuela respeta para que la respeten"

Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de montar un expediente falso y advierte que Venezuela responderá con armas si se vulnera su soberanía.

Maduro denuncia que Trump y EE. UU. usan el narcotráfico como excusa militar. Foto: AFP
Maduro denuncia que Trump y EE. UU. usan el narcotráfico como excusa militar. Foto: AFP

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, instó este viernes a Estados Unidos a “abandonar su plan de imponer un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe”. Sus declaraciones se dieron durante el acto de activación operativa y organizativa de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro acusó a funcionarios de la administración de Donald Trump de intentar forzar su salida del poder mediante un expediente “absolutamente falso” relacionado con el narcotráfico, aunque evitó mencionar nombres. Afirmó que Venezuela no produce hoja de coca ni cocaína y que, por el contrario, combate activamente contra el narcotráfico en la región.

El mandatario venezolano aseguró que Washington intenta construir un expediente fraudulento para justificar una posible agresión contra el país. “Con todo respeto le digo, señor presidente Trump: aquí en Venezuela se le respeta, y Venezuela respeta para que la respeten. esos informes de inteligencia que le entregan no son ciertos”, expresó. A su juicio, vincular a Venezuela con el narcotráfico representa un error grave.

Aunque reconoció las diferencias con el presidente estadounidense, insistió en que ninguna justifica un conflicto militar de gran escala. Reiteró la disposición del gobierno venezolano a entablar un diálogo con Washington, siempre que se respete la soberanía nacional. "Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, dialogar (con Estados Unidos), pero así como estamos en la disposición de conversar y dialogar exigimos respeto para nuestro país", sentenció.

El jefe de Estado criticó el envío de ocho barcos militares armados con misiles y un submarino de propulsión nuclear al mar Caribe, además del traslado de diez cazas F-35 a una base aérea en Puerto Rico. Según él, Estados Unidos utiliza la lucha contra el narcotráfico como excusa para aumentar la presión sobre Venezuela y desestabilizar la región.

Maduro sostuvo que el país atraviesa actualmente una etapa de lucha no armada centrada en lo político, lo comunicacional y lo institucional. No obstante, advirtió que, si ocurriera una agresión, Venezuela "de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional", con participación popular en defensa de la paz, la integridad territorial y la soberanía. Indicó que el país ya se encuentra en fase de alistamiento y preparación.

