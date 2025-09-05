USCIS confirma que Donald Trump deportará a venezolanos sin TPS en noviembre de 2025. | Composición LR

Tiempos difíciles. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que la administración de Donald Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes de Venezuela.

Ahora el presidente Trump tendrá la posibilidad de deportar a miles de venezolanos que perderán este beneficio migratorio en 2025. Solo tendrán un plazo de 60 días desde la publicación oficial para salir del país.

USCIS confirma que Donald Trump deportará a venezolanos en 2025

Según USCIS, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en el Registro Federal el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes venezolanos.

La administración Trump señaló que esta cancelación se debe a que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales para mantener el TPS.

En ese contexto, se anunció que los venezolanos perderán oficialmente este beneficio migratorio el 7 de noviembre de 2025 a las 11:59 de la noche. A partir de esa fecha, el presidente Donald Trump podrá deportar a quienes permanezcan en el país sin TPS.

Trump y el TPS para los venezolanos en Estados Unidos

El Estatus de Protección Temporal (TPS) fue creado para proteger a inmigrantes de países afectados por guerras, crisis humanitarias o desastres naturales. Aunque no concede residencia permanente ni ciudadanía americana, funcionaba como un escudo contra las deportaciones masivas de Donald Trump.

La administración Trump reiteró que los inmigrantes venezolanos sin TPS serán deportados en noviembre de 2025. El argumento es que Venezuela ya no reúne las condiciones extremas que justificaban la protección migratoria.

Tras el fin del TPS, los venezolanos sin otra vía legal deberán abandonar Estados Unidos o iniciar procesos de salida voluntaria a través de la aplicación CBP Home, antes conocida como CBP One. Esta plataforma es ahora la herramienta oficial del gobierno para gestionar la autodeportación.