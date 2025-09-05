HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     
Betssy Chávez llevará proceso en libertad
Betssy Chávez llevará proceso en libertad     Betssy Chávez llevará proceso en libertad     Betssy Chávez llevará proceso en libertad     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

USCIS anunció que venezolanos perderán el TPS en 2025 y serán deportados por el presidente Donald Trump.

USCIS confirma que Donald Trump deportará a venezolanos sin TPS en noviembre de 2025.
USCIS confirma que Donald Trump deportará a venezolanos sin TPS en noviembre de 2025. | Composición LR

Tiempos difíciles. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que la administración de Donald Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes de Venezuela.

Ahora el presidente Trump tendrá la posibilidad de deportar a miles de venezolanos que perderán este beneficio migratorio en 2025. Solo tendrán un plazo de 60 días desde la publicación oficial para salir del país.

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

lr.pe

USCIS confirma que Donald Trump deportará a venezolanos en 2025

Según USCIS, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en el Registro Federal el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes venezolanos.

La administración Trump señaló que esta cancelación se debe a que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales para mantener el TPS.

En ese contexto, se anunció que los venezolanos perderán oficialmente este beneficio migratorio el 7 de noviembre de 2025 a las 11:59 de la noche. A partir de esa fecha, el presidente Donald Trump podrá deportar a quienes permanezcan en el país sin TPS.

USCIS confirmó que la administración de Donald Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes de Venezuela. Foto: composición LR

USCIS confirmó que la administración de Donald Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes de Venezuela. Foto: composición LR

PUEDES VER: Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

lr.pe

Trump y el TPS para los venezolanos en Estados Unidos

El Estatus de Protección Temporal (TPS) fue creado para proteger a inmigrantes de países afectados por guerras, crisis humanitarias o desastres naturales. Aunque no concede residencia permanente ni ciudadanía americana, funcionaba como un escudo contra las deportaciones masivas de Donald Trump.

La administración Trump reiteró que los inmigrantes venezolanos sin TPS serán deportados en noviembre de 2025. El argumento es que Venezuela ya no reúne las condiciones extremas que justificaban la protección migratoria.

Tras el fin del TPS, los venezolanos sin otra vía legal deberán abandonar Estados Unidos o iniciar procesos de salida voluntaria a través de la aplicación CBP Home, antes conocida como CBP One. Esta plataforma es ahora la herramienta oficial del gobierno para gestionar la autodeportación.

Notas relacionadas
Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS arrestará y deportará a extranjeros que cometan este delito en solicitudes de Green Card

Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS arrestará y deportará a extranjeros que cometan este delito en solicitudes de Green Card

LEER MÁS
USCIS advierte que inmigrantes serán condenados, sentenciados y deportados de EEUU si cometen este grave delito en 2025

USCIS advierte que inmigrantes serán condenados, sentenciados y deportados de EEUU si cometen este grave delito en 2025

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes con Green Card serán arrestados y deportados de EEUU si cometen este grave delito

USCIS confirma que inmigrantes con Green Card serán arrestados y deportados de EEUU si cometen este grave delito

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

LEER MÁS
Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

LEER MÁS
ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en almacén donde procesan grandes cantidades de droga

ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en almacén donde procesan grandes cantidades de droga

LEER MÁS
Ni California ni Nueva York: los estados de EEUU donde Trump no puede aplicar esta ley de 1798 para deportar a inmigrantes en 2025

Ni California ni Nueva York: los estados de EEUU donde Trump no puede aplicar esta ley de 1798 para deportar a inmigrantes en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

USA

Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en almacén donde procesan grandes cantidades de droga

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota