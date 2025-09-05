HOYSuscripcion LR Focus

'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10
Betssy Chávez llevará proceso en libertad
El escándalo de corrupción en la era Milei
Mundo

Donald Trump advierte que Estados Unidos derribará cualquier avión de Venezuela que represente una amenaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció luego de la aparición de aviones venezolanos F-16 en el mar Caribe.

Trump amenaza con derrumbar aviones de Venezuela. Foto: AFP
Trump amenaza con derrumbar aviones de Venezuela. Foto: AFP

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó a sus tropas derribar cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para su país. La medida se hizo oficial este viernes, tras la firma de un decreto que cambia el nombre del Pentágono por Departamento de Guerra.

Esta medida de Donald Trump se suma a la más reciente disposición del Departamento de Guerra —antes Pentágono— de enviar una decena de cazas F-35 a Puerto Rico. "Si nos colocan en una situación peligrosa, serán derribados", afirmó el presidente de Estados Unidos, quien también se dirigió a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, y le indicó que "pueden tomar las decisiones que consideren adecuadas" si Venezuela vuela en una posición amenazante.

Aviones venezolanos sobrevuelan un buque de EE. UU. y aumentan la tensión en el Caribe

Este jueves, dos aviones F-16 del régimen de Nicolás Maduro sobrevolaron el buque USS Jason Dunham y el destructor de misiles guiados Aegis, clase Arleigh Burke, ambos pertenecientes a la flota estadounidense desplegada en el sur del Caribe para vigilar la actividad de los cárteles de droga, en especial del Cartel de los Soles, y frenar sus operaciones en la región.

Información en desarrollo

