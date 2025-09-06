Puerto Rico ha expresado su apoyo a la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe, enfocada en combatir a los cárteles de droga que operan en la región. Esta decisión ha atraído gran atención a nivel regional, especialmente en el contexto de las crecientes tensiones con Venezuela, país al que Donald Trump acusa de ser responsable del envío de drogas hacia Estados Unidos.

La gobernadora Jenniffer González indicó que la isla está "orgullosa de respaldar las operaciones antidrogas de nuestra nación en el Caribe" y resaltó la importancia de colaborar con las fuerzas estadounidenses para asegurar la seguridad de los puertorriqueños y la de los ciudadanos del resto de Norteamérica.

Puerto Rico se une a la lucha contra Maduro y el narcotráfico

González ha manifestado su total apoyo a las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, subrayando que estas son fundamentales para proteger la seguridad tanto de Puerto Rico como del territorio estadounidense. A través de sus redes sociales, la gobernadora compartió información de Fox News sobre el despliegue de los aviones F-35, reafirmando el respaldo de la isla a estas medidas estratégicas.

En relación con los efectos de los cárteles y el régimen venezolano en Puerto Rico, González fue clara: "Durante demasiados años, los cárteles y el régimen narcoterrorista de Venezuela han inundado nuestras comunidades con drogas peligrosas, fomentando delitos violentos en nuestras calles y poniendo en riesgo la seguridad pública tanto de los ciudadanos de Puerto Rico como del resto de Estados Unidos". Esta declaración refleja su convicción de que la cooperación con Estados Unidos es esencial para frenar la violencia y proteger a la población.

PUEDES VER: Donald Trump advierte que Estados Unidos derribará cualquier avión de Venezuela que represente una amenaza

¿Qué acciones recientes ha tomado Estados Unidos en el Caribe en relación con el narcotráfico?

Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe como parte de una operación antidrogas a gran escala. Esto ha incluido el despliegue de diez aviones de combate F-35 en Puerto Rico, así como varios buques militares, en respuesta al aumento del tráfico de drogas desde Venezuela hacia América del Norte y a la amenaza que esto representa para la seguridad regional.

Recientemente, las fuerzas estadounidenses atacaron un barco que transportaba grandes cantidades de drogas desde Venezuela, lo que resultó en la muerte de once personas. El presidente Donald Trump destacó la gravedad de la situación: “Miles de millones de dólares en drogas están entrando a nuestro país desde Venezuela. Las prisiones de Venezuela se abrieron para Estados Unidos, y muchos de sus peores prisioneros están viviendo aquí felizmente", señaló.

Además, Trump advirtió que cualquier avión venezolano que represente una amenaza para las fuerzas estadounidenses será derribado. Reiteró la necesidad de adoptar una política de "mano dura" para frenar tanto el tráfico de drogas como la inmigración ilegal, mencionando grupos criminales como el Tren de Aragua y anunciando que el nuevo Departamento de Guerra tendrá un papel crucial en la prevención de estos delitos.