El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que "ninguna de las diferencias" que existen entre su gobierno y Estados Unidos puede justificar un conflicto militar, en medio de las amenazas del presidente Donald Trump de derribar aviones venezolanos que considere como una amenaza.

En un contexto de creciente tensión, Estados Unidos decidió enviar 10 aviones F-35 a Puerto Rico, luego de que un avión venezolano sobrevolara un barco estadounidense en la zona. "Ninguna de las diferencias que tenemos y hemos tenido puede llevar a un conflicto militar", declaró Maduro en un acto con militares. "No tiene justificación", agregó.

Maduro rechaza que Estados Unidos lo vincule con red de narcotráfico

Estados Unidos ha señalado a Nicolás Maduro como el líder de una red de narcotráfico y, recientemente, aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura. "Esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad. Venezuela hoy por hoy es un país libre de producción de hojas de coca y es un país que combate el narcotráfico", afirmó Maduro.

"Con todo respeto le digo, señor presidente Trump: aquí en Venezuela se le respeta. Y Venezuela respeta para que la respeten. Y con el respeto que nos hemos ganado, se lo decimos: esos informes de inteligencia que le pasan, no son verdad", alegó.

Por su parte, el Pentágono subrayó que su despliegue naval forma parte de una estrategia integral orientada a combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad hemisférica. La presencia de buques en aguas próximas a Venezuela, enfatizaron, obedece a compromisos estratégicos asumidos por EE.UU.

Mandatario venezolano califica de "error" los intentos de cambio de régimen por parte de EEUU

"Le digo al presidente Donald Trump, una vez más le digo desde Caracas la bella, desde Venezuela la pacífica: 'El intento que algunos de sus funcionarios están haciendo por un cambio de régimen en Venezuela, otra vez, es un error'", afirmó el Nicolás Maduro durante una jornada de activación de las milicias.

Maduro también expresó que el gobierno de EE.UU. "debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe, y respetar la soberanía, el derecho a la paz y a la independencia de nuestros países, ganada de manera heroica por nuestros libertadores y libertadoras", señaló.

Por otro lado, el presidente Donald Trump rechazó que su administración estuviera impulsando un "cambio de régimen" en Venezuela. "No estamos hablando de eso", comentó cuando fue consultado por la prensa sobre el tema. Sin embargo, aseguró que las elecciones en Venezuela fueron "muy extrañas".