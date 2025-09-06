HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Senador estadounidense lanza advertencia a Maduro en medio de conflicto: “O sales vivo o sales muerto”

Bernie Moreno, senador de Ohio, calificó a Nicolás Maduro como narcoterrorista y pidió a los militares venezolanos que lo derroquen para devolver la paz a Venezuela.

EE.UU. ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. Foto: composiciónLR/AFP
EE.UU. ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. Foto: composiciónLR/AFP

El senador estadounidense Bernie Moreno lanzó una contundente advertencia a Nicolás Maduro durante una entrevista con la periodista Karina Yapor, transmitida por Voz News. En sus declaraciones, el legislador no solo tildó al presidente venezolano de "narcoterrorista", sino que además afirmó que este debe abandonar el poder "vivo o muerto", dejando en claro la postura dura del nuevo Senado de los Estados Unidos frente al régimen chavista.

Moreno, de origen colombiano y recién electo en enero tras vencer al demócrata Sherrod Brown en Ohio, se ha posicionado como una figura firme en temas de seguridad hemisférica. En su intervención, aseguró que Estados Unidos no tolerará más el tráfico de drogas provenientes de Venezuela, las cuales calificó como una amenaza directa a la vida de los ciudadanos norteamericanos.

PUEDES VER: EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

lr.pe

¿Qué le dijo el senador Bernie Moreno a Nicolás Maduro?

Durante la conversación con Yapor, el senador respondió a unos comentarios emitidos previamente por Nicolás Maduro, quien lo acusó de enviarle supuestos mensajes secretos de admiración. Moreno negó categóricamente esta afirmación, y elevó el tono de sus declaraciones contra el líder venezolano.

"Este es un señor loco. No tengo ni idea de lo que está hablando", declaró el senador. “Nunca le he mandado un mensaje, ni sabría cómo hacerlo. Pero mire, le voy a mandar uno ahora: tienes que tomar una decisión, salir de Venezuela vivo o salir de Venezuela muerto”, aseveró Moreno.

Además, calificó a Nicolás Maduro como “narcotraficante” y sugirió que el mandatario estaría consumiendo su propia mercancía: "Los narcotraficantes nunca deben usar su producto. Y lo que está pasando es que Maduro está usando mucha cocaína en vez de venderla".

Estas declaraciones se dan en un contexto de creciente presión por parte de Estados Unidos hacia el gobierno de Maduro, particularmente por su presunta vinculación con redes de narcotráfico que afectan directamente a la población estadounidense.

Senador aconseja al Ejército identificar "qué es lo que es bueno para Venezuela"

En otro momento de la entrevista, Bernie Moreno dirigió un mensaje claro a las Fuerzas Armadas venezolanas. Instó a los militares a deponer al presidente y restaurar la estabilidad del país, enfatizando la recompensa existente sobre Maduro.

“Tienen un premio: 50 millones de dólares. Eso es más que lo ofrecido por cualquier terrorista del mundo”, aseguró el senador republicano.

El legislador apeló al sentido patriótico de los miembros del Ejército venezolano, señalando que su deber es con el pueblo y no con un líder al que definió como una amenaza para toda América Latina. “Este señor no es bueno para Venezuela. No es bueno para las Américas. Es un desastre. Salgan de ese señor y habrá paz en Venezuela”.

Moreno también se refirió a otros líderes regionales. Criticó al presidente colombiano, Gustavo Petro, por sus comentarios contra el ataque estadounidense a una lancha que transportaba drogas desde Venezuela. Para el senador, este tipo de acciones son medidas legítimas en la lucha contra el narcotráfico.

“Así es como se trata a los terroristas”, afirmó. “Ese barco, si entraba a Estados Unidos, mataba a americanos. Lo que hizo el presidente Trump salvó vidas”.

