El video compartido en TikTok por el usuario 'Marto' conmovió a miles de personas y rápidamente se volvió viral. En él, se ve a una mujer de más de 100 años reencontrándose con la imagen en movimiento de su difunto esposo, recreada mediante inteligencia artificial (IA). La anciana, visiblemente emocionada, le dice con ternura: “Te amo, José”.

Su nieto le muestra el video en un dispositivo, explicándole que logró recrear el rostro de su abuelo con ayuda de la tecnología. Al ver la imagen, la mujer exclama con asombro: “Ay, Dios mío”, y luego añade con voz entrecortada: “Tengo que dormir esta noche”. Durante varios segundos, permanece mirando la pantalla conmovida por la imagen.

Ante la escena, el nieto le pregunta: “¿Hace cuánto que no lo veías así?”. Ella responde: “Desde 1994 (...) No puedo creerlo, no me muestres”. La reacción de la mujer tocó el corazón de miles de usuarios, quienes destacaron el valor emocional de este reencuentro simbólico gracias a los avances tecnológicos.

Usuarios reaccionan a video viral en TikTok

El video conmovió a miles de usuarios en TikTok, quienes dejaron mensajes destacando el amor de la adulta mayor a su esposo. “Qué hermoso. Esas mujeres que aman hasta la muerte”, escribió una usuaria. Otro comentario resaltó: “De esos amores que ya no existen”.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos usuarios expresaron preocupación por el posible impacto emocional del reencuentro: “Mostrarle esas escenas a gente muy mayor es volver a resurgir un dolor que costó mucho tiempo sanar. No está bueno”, señaló un usuario. Ante ello, otras personas salieron en defensa del gesto: “No le hace mal. Ella no se olvidó de su esposo. Seguro lo tuvo presente siempre; verlo vivo seguro le llenó de amor su corazón. Se la ve feliz”, respondió un seguidor.