USA

Donald Trump responde sobre los rumores de su 'muerte' que fueron tendencia el fin de semana en EEUU: "No vi eso"

El presidente negó saber de las preocupaciones sobre su salud, afirmando que había estado ocupado con varias actividades durante el fin de semana.

Donald Trump respondió sobre los rumores de su estado de salud, que decían que se encontraba muy grave.
Donald Trump respondió sobre los rumores de su estado de salud, que decían que se encontraba muy grave. | Foto: Composición LR

Durante una conferencia de prensa el pasado martes 2 de septiembre, Donald Trump fue consultado sobre los rumores de su 'fallecimiento', que fueron tendencia en EEUU durante el fin de semana. Luego de tocar varios temas, como el cambio de sede del Comando Espacial, el presidente fue consultado por estas especulaciones en torno a su estado de salud.

"No vi eso", comentó el mandatario sobre las diversas preocupaciones que advertían de una grave condición que afectaba al presidente. Asimismo, se mostró bastante activo y tranquilo, diciendo que el fin de semana estuvo realizando varias actividades, tanto públicas como personales, que muestran que Trump mantiene un buen estado de salud.

lr.pe

¿Qué dijo Trump sobre los rumores de su muerte que fueron virales el fin de semana?

Durante el fin de semana largo, por el Labor Day, se hizo tendencia en redes sociales que el presidente Donald Trump se encontraba mal de salud y que hasta había fallecido. Al ser consultado por ello, el mandatario confesó que no estaba al tanto de lo que se comentaba por esos medios. "No, he estado muy activo en realidad durante el fin de semana, no escuché nada que fuera bastante serio", declaró.

Reconoció además que solo escuchó preocupaciones sobre su estado de salud, pero no las que estaban relacionadas con su 'fallecimiento'. El presidente también compartió un poco de su itinerario del pasado fin de agosto, donde dio una entrevista el viernes en el Daily Caller y su visita al club de Golf en Virginia durante el sábado y domingo. Finalmente, comparó la situación con la de Biden, alegando que nadie diría eso por el expresidente, pese a que no hacía tanta apariciones públicas como él.

lr.pe
Hace pocos días, se vieron moretones en las manos de Donald Trump. Foto: Independent

Hace pocos días, se vieron moretones en las manos de Donald Trump. Foto: Independent

¿Cómo iniciaron los rumores de la muerte de Trump el fin de semana pasado?

Los rumores de la muerte de Donald Trump iniciaron con una declaración de su vicepresidente, J.D. Vance, quien declaró sentirse listo para asumir el rol de presidente, si la situación lo amerita. En la entrevista para USA Today, el político destacó que el mandatario estaba bien, pero que 'las tragedias suceden', refiriéndose a los intentos de asesinato que vivió en el 2024.

Lo que comentó J.D. Vance se sumó a que en una de las últimas apariciones del presidente, se pudo ver que tenía hematomas en sus manos, sumado a tener las piernas hinchadas. Sin embargo, esto se debe a la insuficiencia venosa crónica que le fue diagnosticada en julio de este año. Esta se trata de una obstrucción a las venas, que impide que llegue la sangre de las extremidades a otras partes del cuerpo, pero sin representar una amenaza grave.

lr.pe

Asimismo, Donald Trump fue mencionado por Matt Groening, creador de 'Los Simpson', en la San Diego Comic-Con. En un panel, el dibujante dijo que, en caso del fallecimiento del presidente, habría un "baile en las calles" de la serie y animarían a J.D. Vance como presidente. Con las famosas 'profecías' de la serie, la gente lo tomó como un anuncio de un posible desceso.

