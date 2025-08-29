HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Nicolás Maduro estuvo cerca de abandonar el poder en Venezuela, pero Diosdado Cabello le impidió, según informe

En diciembre de 2020, Nicolás Maduro aseguró que abandonaría el poder en Venezuela, si la oposición ganaba las elecciones.

Diosdado Cabello evitó que Nicolás Maduro abandone el poder en Venezuela, según informe del Medio Oriente.
Diosdado Cabello evitó que Nicolás Maduro abandone el poder en Venezuela, según informe del Medio Oriente. | Composición LR

Un informe del Medio Oriente contó que Venezuela estuvo muy cerca de quedar liberada del régimen de Nicolás Maduro, según Semana. Sin embargo, Diosdado Cabello se habría encargado personalmente que eso no suceda.

El dictador habría tomado la decisión luego de tener una negociación con la oposición, según el informe. La fecha que hubiera marcado el fin del poder de Maduro era el 28 de julio del año pasado.

PUEDES VER: EEUU no descarta invadir militarmente a Venezuela para combatir el narcotráfico: "Maduro no es un presidente legítimo"

Diosdado Cabello evitó la salida de Maduro del poder

El informe indicó que Diosdado Cabello, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, no estuvo de acuerdo con la decisión tomada por Maduro debido a los temores de una posible revelación de secretos sensibles del régimen, señaló Semana.

Cabello aprovechó su influencia sobre las Fuerzas Armadas (FANB) y el aparato de inteligencia para presionar al dictador a que siga en el poder, mencionó el informe. Así, el ministro protegió sus intereses personales y los del Cártel de los Soles, añadió el informe del Medio Oriente.

Nicolás Maduro juramentando tras el polémico resultado de las elecciones en Venezuela. Foto: Semana.

Nicolás Maduro juramentando tras el polémico resultado de las elecciones en Venezuela. Foto: Semana.

PUEDES VER: María Corina Machado asegura que si Maduro deja el poder, Venezuela vivirá un "auge económico y social" sin precedentes

Nexos del Chavismo y el Cartel de los Soles en Venezuela

Los documentos señalan que Diosdado Cabello estuvo a cargo de vigilar las operaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Asimismo, se menciona los nexos entre el Chavismo, el Cartel de los Soles, el ELN y la FANB.

"Su supervisión directa de las operaciones demuestra el nivel de integración entre actores estatales y criminales en Venezuela", detalló el informe. De esta forma, las coordinaciones entre estas organizaciones junto con otros "socios internacionales" evidencia un esquema complejo de "crimen organizado", según el informe expuesto por Semana.

Donald Trump aumentó la recompensa por Nicolás Maduro a US$50 millones de dólares. Foto: Composición LR.

Donald Trump aumentó la recompensa por Nicolás Maduro a US$50 millones de dólares. Foto: Composición LR.

