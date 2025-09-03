Vladimir Padrino, ministro de Defensa del régimen de Nicólas Maduro, arremetió este martes contra el gobierno de Donald Trump, a quien acusó de usar su lucha contra el narcotráfico como una excusa para enviar misiles y destructores contra el Caribe. Las declaraciones Padrino surgen un día después del mortal ataque estadounidense contra una embarcación en la que se trasladaban 11 presuntos integrantes del Tren de Aragua con droga.

"Me parece tan absurdo que anuncien un despliegue con destructores contra el narcotráfico, eso es como que yo agarre la artillería estratégica mía, que tiene cohetes, granadas, obuses y todo, para matar o aniquilar a una banda robacarros de ocho personas", señaló a los medios Padrino.

Padrino asegura que EE. UU. amenaza soberanía de Venezuela

Según Padrino, las acciones del gobierno de Trump representa más una amenaza contra la soberanía venezolana que contra el narcotráfico, En este sentido, aseguró que Washington busca intimidar y no resolver el problema real, pues EE. UU. fracasó en sus políticas antidrogas en países como Colombia, donde décadas de intervenciones no han logrado contener a los carteles. “El narcotráfico no se combate con destructores ni con misiles, esa es la narrativa de ellos”, afirmó.

El ministro también arremetió contra la Agencia Antidrogas de EE. UU. (DEA), a la que acusó de actuar como un cartel encubierto. Asimismo, aseguró que, tras la expulsión de la agencia en 2005, Venezuela mostró mayor eficacia en la lucha contra el narcotráfico. "Esto no es una percepción, es una convicción", indicó.

Marco Rubio advierte que EE. UU. prepara una guerra contra el narcotráfico

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la administración de Donald Trump está lista para “declararle la guerra” a lo que califica como organizaciones narcoterroristas. Según el funcionario, ya no basta con interceptar cargamentos en altamar, pues los cárteles calculan esas pérdidas dentro de su economía criminal. La estrategia, explicó, pasará a centrarse en operaciones militares que busquen la eliminación total de estas estructuras.

Las declaraciones se dieron en México, tras un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente. Rubio subrayó que Washington lleva años acumulando inteligencia sobre rutas y embarcaciones del narcotráfico, pero que el enfoque actual es insuficiente. A su juicio, lo único que disuadirá a los grupos criminales será la destrucción de sus activos y de sus líderes, aun si eso implica intensificar acciones armadas en la región.

El funcionario también hizo referencia al reciente ataque contra una lancha rápida en el Caribe, donde once presuntos narcotraficantes murieron tras una operación ordenada por Trump. Para Rubio, este tipo de acciones podrían repetirse con mayor frecuencia en el corto plazo, como parte de una campaña que busca enviar un mensaje de fuerza a los cárteles.