Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Estados Unidos congela fondos del yerno del ministro de Defensa de Venezuela por boda millonaria que supera US$300.000

Zelle ha expulsado a Daniel Puglia Costas, yerno del ministro de Defensa de Venezuela, tras denuncias de uso indebido del servicio para regalos en dólares vinculados a su boda.

El ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, organizó la boda de su hija en plena crisis de Venezuela.
El ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, organizó la boda de su hija en plena crisis de Venezuela. | Foto: composición LR/ EFE

La plataforma estadounidense de transferencias digitales Zelle confirmó que ha expulsado de su sistema a Daniel Puglia Costas, futuro esposo de Yarazeth Padrino Betancourt, hija del ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López, después de denuncias por el uso del servicio para recibir regalos en dólares vinculados a su boda.

Recientemente, se conoció que, en plena crisis económica de Venezuela, el militar había gastado más de US$300.000 en la millonaria boda de su hija, que incluía actividades de lujo como excursiones privadas, cocteles exclusivos y vuelos en helicóptero sobre el Salto Ángel.

PUEDES VER: Nicolás Maduro asegura que los ataques de EEUU contra su régimen es "por el petróleo": "Lo quieren gratis"

Zelle cancela cuentas a yerno del ministro de Defensa, Padrino López

La congresista María Elvira Salazar, representante republicana por Florida, anunció la medida en su cuenta de X, agradeciendo a Zelle por actuar con rapidez: “Ninguna empresa estadounidense debe ser cómplice de la narco‑élite ni de sus familiares. Hoy, Zelle se puso del lado del pueblo venezolano, del lado de la libertad y la justicia”.

El veto llega en medio de críticas por el presunto abuso de recursos en medio de una profunda crisis económica en Venezuela. La boda, valorada en más de 300,000 dólares, incluía invitaciones que sugerían transferencias a través de Zelle hacia cuentas en EE.UU. Recién filtrados documentos indican que la pareja solicitó regalos monetarios desde la plataforma.

La congresista estadounidense calificó esta situación como “un insulto al pueblo venezolano”, subrayando que en momentos en que millones enfrentan hambre, la ostentación contrasta dramáticamente con la realidad nacional.

