Mundo

Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

A través de una publicación en Truth Social, Donald Trump reveló cuándo ocurrió el ataque cinético contra los 'narcoterroristas del Tren de Aragua'.

Trump develó video de embarcación destruida por EE. UU. en mar de Venezuela. Foto: composición LR/AFP
Trump develó video de embarcación destruida por EE. UU. en mar de Venezuela. Foto: composición LR/AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video en su cuenta de Truth Social en el que se observa el momento exacto en que las Fuerzas Militares de su país atacan y destruyen una embarcación proveniente del sur del Caribe. En las imágenes se aprecia a personas dentro de la nave, quienes serían integrantes de la organización criminal conocida como el 'Tren de Aragua'.

En su publicación, Donald Trump confirmó la muerte de once presuntos integrantes de la organización criminal, a quienes calificó como "terroristas en combate". Según sus propias declaraciones, el grupo estaría vinculado al mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien señala como su líder. "Este es un aviso para cualquiera que esté pensando en ingresar drogas a Estados Unidos", advirtió.

Estados Unidos advierte que empleará todo su poder contra el narcotráfico

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, prometió que continuará "usando todo su poder" para "erradicar" a los cárteles de la droga, luego de que las fuerzas estadounidenses destruyeran una embarcación proveniente de Venezuela en el sur del Caribe.

