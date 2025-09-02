Venezuela acusa a EE. UU. de usar IA para elaborar video del ataque a un barco con "narcoterroristas" en el Caribe
Freddy Ñáñez, ministro de Comunicaciones de Venezuela, fue el encargado de hacer esta afirmación en declaraciones que, además, sirvieron para atacar a Marco Rubio y asegurar que "sigue mintiéndole a su presidente", refiriéndose a Trump.
Freddy Ñáñez, ministro de Comunicaciones de Venezuela, aseguró en un comunicado difundido en sus redes sociales que el video del ataque de Estados Unidos a un barco venezolano en el Caribe fue hecho con inteligencia artificial. El titular de esa cartera atacó a Marco Rubio, asegurando que “lo metió en un callejón sin salida (a Trump)”.
En el mensaje de Ñáñez se aprecia una consulta a Gemini sobre la veracidad del video del ataque compartido por Donald Trump a través de su cuenta en Truth Social. Tras la consulta, la extensión de Google respondió que "el video cuenta con varios elementos que sugieren que fue generado con inteligencia artificial".
Comunicado del ministro de Comunicaciones de Venezuela difundido por Telegram
