Mundo

Nicolás Maduro advierte a Donald Trump que Marco Rubio quiere una "guerra terrible contra Sudamérica"

En una conferencia de prensa ofrecida este lunes, Maduro aseguró que Trump es "un hombre inteligente y audaz" y que "sabrá lo que hace" frente a las intenciones de Marco Rubio de cambiar el régimen.

Maduro advirtió a Rubio que Trump "busca desatar una guerra en Sudamérica".
Maduro advirtió a Rubio que Trump "busca desatar una guerra en Sudamérica". | Composición LR

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a su homólogo Donald Trump que tenga cuidado, pues, según dijo, Marco Rubio —senador estadounidense— impulsa una "guerra completa" contra Sudamérica y el Caribe, con la intención de provocar enfrentamientos violentos en los que el mandatario norteamericano podría verse involucrado.

El líder chavista también aseguró que Marco Rubio busca un cambio de régimen mediante una amenaza militar, en lo que calificó como "una diplomacia de las cañoneras", la cual —según sus propias palabras— se le ha impuesto a Donald Trump.

PUEDES VER: Régimen de Nicolás Maduro revela video con buques y aviones caza para contrarrestar operación militar de EE. UU.

lr.pe

Maduro advierte que Venezuela enfrenta su mayor amenaza en cien años

"Ocho barcos militares, con 1.200 misiles y un submarino nuclear, apuntan a Venezuela", aseguró este lunes Nicolás Maduro. El mandatario reiteró que el país enfrenta la mayor amenaza de los últimos cien años, en alusión a la presencia de buques estadounidenses en el sur del Caribe, cerca de las costas venezolanas.

El líder del régimen venezolano aseguró también que su país "jamás cederá frente a amenazas y chantajes", y añadió que el Gobierno de Estados Unidos "ha montado un bodrio con un país entero".

"Ellos han querido avanzar hacia la máxima presión militar, y nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela", afirmó Maduro. El mandatario señaló además que Estados Unidos ha cometido "el peor error" al optar por esa estrategia de presión.

PUEDES VER: Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.200 metros de altura

lr.pe

Maduro denuncia que canales entre gobiernos de Venezuela y Estados Unidos están "maltrechos" y "malogrados"

Nicolás Maduro aseguró que los canales de comunicación entre Venezuela y Estados Unidos siempre han mantenido las vías de diálogo abiertas; sin embargo, actualmente existen dos que están "maltrechos” y "malogrados".

Maduro argumentó que los canales de comunicación están maltrechos porque, según dijo, "la diplomacia de las cañoneras es una opción que le han impuesto al presidente Donald Trump".

El líder del régimen rechazó rotundamente el intento de aplicar esta diplomacia. "Te colocan 1.200 misiles y te dicen: ‘acepta esto’. Eso con nosotros no va. Así pongan 10 mil misiles sobre nuestras cabezas, eso no va", aseveró.

