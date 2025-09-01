El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a su homólogo Donald Trump que tenga cuidado, pues, según dijo, Marco Rubio —senador estadounidense— impulsa una "guerra completa" contra Sudamérica y el Caribe, con la intención de provocar enfrentamientos violentos en los que el mandatario norteamericano podría verse involucrado.

El líder chavista también aseguró que Marco Rubio busca un cambio de régimen mediante una amenaza militar, en lo que calificó como "una diplomacia de las cañoneras", la cual —según sus propias palabras— se le ha impuesto a Donald Trump.

Maduro advierte que Venezuela enfrenta su mayor amenaza en cien años

"Ocho barcos militares, con 1.200 misiles y un submarino nuclear, apuntan a Venezuela", aseguró este lunes Nicolás Maduro. El mandatario reiteró que el país enfrenta la mayor amenaza de los últimos cien años, en alusión a la presencia de buques estadounidenses en el sur del Caribe, cerca de las costas venezolanas.

El líder del régimen venezolano aseguró también que su país "jamás cederá frente a amenazas y chantajes", y añadió que el Gobierno de Estados Unidos "ha montado un bodrio con un país entero".

"Ellos han querido avanzar hacia la máxima presión militar, y nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela", afirmó Maduro. El mandatario señaló además que Estados Unidos ha cometido "el peor error" al optar por esa estrategia de presión.

Maduro denuncia que canales entre gobiernos de Venezuela y Estados Unidos están "maltrechos" y "malogrados"

Nicolás Maduro aseguró que los canales de comunicación entre Venezuela y Estados Unidos siempre han mantenido las vías de diálogo abiertas; sin embargo, actualmente existen dos que están "maltrechos” y "malogrados".

Maduro argumentó que los canales de comunicación están maltrechos porque, según dijo, "la diplomacia de las cañoneras es una opción que le han impuesto al presidente Donald Trump".

El líder del régimen rechazó rotundamente el intento de aplicar esta diplomacia. "Te colocan 1.200 misiles y te dicen: ‘acepta esto’. Eso con nosotros no va. Así pongan 10 mil misiles sobre nuestras cabezas, eso no va", aseveró.