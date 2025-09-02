HOYSuscripcion LR Focus

'Kiko' ya es huracán y se pronostica un "fortalecimiento constante" en las costas de EEUU en los próximos días, según NHC

La tormenta tropical ha evolucionado a un huracán de categoría 2, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EEUU, sin reportar afectación costera.

La tormenta tropical ‘Kiko’ se ha convertido ya en un huracán según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de EEUU. Pese a la formación del fenómeno, la entidad no ha emitido avisos costeros, ya que por el momento no representa una amenaza para tierra.

Sin embargo, la trayectoria del huracán ‘Kiko’ hacia el oeste podría tener efectos para las costas de Hawái, según las proyecciones del NHC. Si continúa con esa velocidad, podría pasar muy cerca a las costas de las islas, como pasó el mes de agosto con 'Erin', afectando con fuerte oleaje a Carolina del Norte y del Sur.

PUEDES VER: Intensas lluvias golpean a Florida y aumenta el riesgo de inundaciones que afectarían a millones de personas en EEUU

La evolución de 'Kiko': de tormenta tropical a huracán

El pasado 31 de agosto, el NHC alertó sobre la presencia de una tormenta tropical que llamaron como 'Kiko'. Desde un principio, al entidad alertó que terminaría generándose un huracán durante esta semana, aunque su previsión inicial fue en el fin de semana. De esta manera, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés), comenzó con el monitoreo constante.

Actualmente, se han registrado vientos máximos sostenidos de 155 km/h, con ráfagas que se extienden hasta por 30 kilómetros. Asimismo, la entidad advirtió que 'Kiko' ya es un huracán de categoría 2, que se podría convertir en un huracán mayor desde el miércoles.

PUEDES VER: Gigantesca tormenta de polvo en EEUU obliga a cancelar vuelos y deja a más 10.000 personas sin luz

lr.pe

¿Cómo nos resguardamos ante el paso cercano de un huracán?

El NWS recomienda a los ciudadanos de mantenerse al tanto de las actualizaciones que se publicarán en los próximos días, ya que es muy probable que exista afectación costera. En la misma línea preventiva, sugirieron a las personas seguir las indicaciones de sus autoridades locales, ya que saben cómo actuar en casos de emergencia.

Como se recuerda, el huracán 'Erin' no llegó a impactar en tierra, pero dejó diversas afectaciones en Carolina del Norte. En este estado, se reportó una inundación que causó daños leves en las carreteras e infraestructura en el condado de Dare, en las islas de Outer Banks. En aquella ocasión, también se pronosticaron olas de hasta 5 metros, situaciones que pondrían en peligro a las personas.

