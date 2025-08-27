Javier Ramírez es el dueño de la pizzería La Natural en Miami, Estados Unidos.

Muchos migrantes que llegaron a Estados Unidos lograron asentarse y dejar huella con simples acciones. Un claro de ejemplo de esto es La Natural, el restaurante del empresario venezolano Javier Ramírez, que se ubica entre las mejores pizzerías del mundo en 2025. Hoy en día, el local es de más los famosos en Miami por su originalidad.

Actualmente, La Natural está entre las 40 mejores pizzerías del planeta. Su sabor, masa madre única y recetas han colocado a este local entre los mejores de su categoría en Estados Unidos. Sin embargo, hay un reconocimiento que enaltece aún más lo hecho por Javier Ramírez: la estrella Michelin, un premio que la Guía Michelin solo entrega a los restaurantes que proponen una cocina excepcional.

¿Quién es el empresario venezolano que conquistó Miami, Estados Unidos, con su pizzería?

Javier Ramírez es el empresario que conquistó Miami con La Natural. Este restaurante, que fue fundado en 2020, es considerado como la mejor pizzería de dicha ciudad y una de las más importantes de Estados Unidos, según el ranking hecho por The Best Pizza Awards 2025.

Tras abrir su primer restaurante en 2015, Ramírez descubrió que le gustaba preparar pizzas. De hecho, cuando recibía la visita de familia y amigos en casa, él solía realizar "fiestas de pizza" en la parte trasera de su casa. Con el paso del tiempo, el economista de profesión y experto en finanzas corporativas decidió abrir un negocio especializado en el platillo italiano.

Javier Ramírez fundó La Natural en 2020 con Andreina Matos. Foto: Javier Ramírez

¿Qué posición ocupa La Natural entre las mejores pizzerías del mundo 2025?

La Natural ocupa el puesto 35 en el ranking de las mejores pizzerías del mundo, de acuerdo con The Best Pizza Awards 2025. La autenticidad, preparación artesanal, dedicación y las recetas únicas de Javier Ramírez y Andreina Matos le valieron este galardón, que también ganó en 2022, 2023 y 2024.

El propio restaurante cuenta que las pizzas son preparadas con una masa madre que Javier fue puliendo con el pasar de los años. Cada platillo es cocinado en un horno de leña y acompañado por una selección de vinos hecha por Andreína.

Así son las pizzas de La Natural. Foto: La Natural

¿Qué pizzas puedes encontrar en La Natural, Miami?

Estas son las pizzas que puedes encontrar en La Natural, según el menú que está en la página web del establecimiento: