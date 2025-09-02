Una visa de no inmigrante es un permiso otorgado por el gobierno de EE.UU. a extranjeros que desean ir por turismo, estudios, intercambios o trabajo. | Composición LR

Una visa de no inmigrante es un permiso otorgado por el gobierno de EE.UU. a extranjeros que desean ir por turismo, estudios, intercambios o trabajo. | Composición LR

Viajar a Estados Unidos es un sueño para muchos peruanos, ya sea con fines turísticos, académicos, de intercambio cultural o laborales. Para ingresar al país de manera legal, se requiere una visa de no inmigrante, la cual otorga el derecho a permanecer en EE.UU. por un periodo limitado y con un propósito específico.

Estas visas permiten a los peruanos cumplir sus metas sin la intención de establecer residencia permanente. El proceso exige cumplir con requisitos previos, llenar formularios oficiales y presentarse en entrevistas consulares, por lo que es importante conocer los tipos de visas disponibles y el procedimiento para solicitarlas o renovarlas.

¿Qué es una visa de no inmigrante para ir a EE.UU.?

Una visa de no inmigrante es un permiso otorgado por el gobierno de Estados Unidos a extranjeros que desean ingresar de manera temporal, ya sea por turismo, estudios, intercambios o trabajo. Cada tipo de visa responde a un propósito distinto:

Visa B-2 (Turista): para quienes viajan por turismo, visitas familiares o tratamientos médicos.

Visa F-1 (Estudiante): requerida para estudiar en una institución educativa en EE.UU.

Visa J-1 (Intercambio): para participar en programas culturales, de enseñanza o investigación.

Visa H-1B (Trabajador temporal especializado): para profesionales con oferta laboral en empresas estadounidenses.

Visa H-2A (Trabajador agrícola temporal): diseñada para labores agrícolas en temporada.

Visa E-1/E-2 (Comerciantes e inversionistas): para negocios y actividades de inversión.

Visa B-1 (Empleados domésticos): para personal de servicio que acompaña a empleadores.

¿Cómo los peruanos pueden renovar su visa de no inmigrante para ir a EE.UU.?

La renovación de visa de no inmigrante permite a los peruanos volver a viajar a Estados Unidos sin necesidad de comenzar todo el proceso desde cero. Para ello es fundamental contar con un pasaporte vigente y completar el formulario DS-160, además de asistir a las citas correspondientes en el CAS (Centro de Atención al Solicitante) y en la embajada o consulado.

Verificar el pasaporte: debe estar vigente y con al menos seis meses posteriores al viaje. Llenar la solicitud DS-160: proporcionar datos personales, laborales, familiares y de viajes previos. Imprimir la confirmación: con el código de barras de la solicitud. Programar cita en el CAS: para toma de huellas y fotografía biométrica. Asistir a la entrevista consular: presentar pasaporte, DS-160, recibo de pago y, en caso de menores, fotografía adicional. Esperar entrega de la visa: se recibe por mensajería en un plazo aproximado de 3 a 4 semanas.

¿Cuál es la diferencia entre una visa de no inmigrante y una inmigrante?

La diferencia clave es que la visa de no inmigrante es temporal y tiene un propósito definido (estudio, turismo, trabajo o intercambio), mientras que la visa de inmigrante está destinada a quienes desean establecerse de manera permanente en Estados Unidos y obtener la residencia legal. En otras palabras, una es para estadías cortas con regreso a Perú, y la otra abre el camino hacia una vida permanente en EE.UU.