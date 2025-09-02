HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
Historias Estados Unidos

Latino logró el ‘sueño americano’ con su pizzería en EEUU: ofrece hasta US$20 la hora a sus empleados

Sam Cruz comenzó su aventura gracias a un amigo italiano que le enseñó a administrar una pizzería desde cero en Estados Unidos.

Sam Cruz ayuda a otros inmigrantes en Estados Unidos.
Sam Cruz ayuda a otros inmigrantes en Estados Unidos. | Composición LR

Sam Cruz, un joven inmigrante mexicano, cambió su vida gracias a un consejo. Llegó a Estados Unidos sin experiencia en el rubro gastronómico, pero logró fundar la reconocida pizzería 'Danny’s Let’s Get It', ubicada en Pensilvania. Hoy, es un negocio exitoso que atiende a cientos de clientes cada día.

Sam contó cómo abrió su propio emprendimiento, superando muchos temores y cumpliendo el anhelado “sueño americano”. Lo hizo en una entrevista publicada en YouTube por el influencer dominicano Alfy Tavarez. Actualmente, ofrece a sus empleados la oportunidad de prosperar en Estados Unidos.

PUEDES VER: Jaime Bayly espera "que Trump escuche a Marco Rubio" y EEUU bombardee a la dictadura de Maduro en Venezuela

lr.pe

¿Cómo logró Sam Cruz crear 'Danny’s Let’s Get It'?

Sam confesó que no tenía conocimientos culinarios ni experiencia en negocios.
“Al principio no tenía nada de experiencia en cocina. Sin embargo, tuve la oportunidad de conocer a un amigo italiano. Él fue quien me motivó a adentrarme en este tipo de negocio”, relató desde el 1274 Millersville Pike, en Lancaster, Pensilvania.

El abuelo de su amigo fue quien les enseñó los fundamentos para administrar una pizzería. “Su abuelo nos enseñó cómo se creaba una pizzería. De ahí empezamos, fue desde cero”, comentó con orgullo Sam Cruz. Junto a su socio Danny, establecieron una propuesta basada en recetas caseras y productos frescos, lo que consolidó la identidad de su negocio: 'Danny’s Let’s Get It'.

“Lo importante es que la gente sepa un poco de inglés. Todos los tickets están abreviados en ese idioma, por tanto, deben conocer los nombres de los vegetales y de todo lo que utilizamos”, explicó.

PUEDES VER: ¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

lr.pe

¿Cuánto ganan los empleados de 'Danny’s Let’s Get It'?

El emprendimiento de Sam Cruz también se distingue por las condiciones laborales que ofrece. En su entrevista con Tavarez, explicó que evalúa la experiencia de los candidatos mediante su hoja de vida o una prueba práctica.

“Si la persona tiene experiencia, puede ganar US$20 por hora desde el inicio. Yo me doy cuenta de esto a través de su CV o cuando les hago una prueba”, aseguró.

Para quienes recién empiezan en el rubro gastronómico, el salario oscila entre US$14 y US$15 por hora, con posibilidad de crecimiento profesional dentro del equipo. Sam Cruz enfatizó que es importante contar con una base sólida en cocina:
“Es muy complicado que una persona pueda trabajar en un restaurante como cocinero si nunca ha estado en esta área”.

Notas relacionadas
¿Qué pasa con la salud de Trump? La verdad detrás de su bajo perfil y la tendencia #TrumpIsDead en Estados Unidos

¿Qué pasa con la salud de Trump? La verdad detrás de su bajo perfil y la tendencia #TrumpIsDead en Estados Unidos

LEER MÁS
'Kiko' ya es huracán y se pronostica un "fortalecimiento constante" en las costas de EEUU en los próximos días, según NHC

'Kiko' ya es huracán y se pronostica un "fortalecimiento constante" en las costas de EEUU en los próximos días, según NHC

LEER MÁS
¿Qué es una visa de no inmigrante y cómo los peruanos pueden renovarla para viajar a Estados Unidos?

¿Qué es una visa de no inmigrante y cómo los peruanos pueden renovarla para viajar a Estados Unidos?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El trágico caso de Ada Cuadros, la peruana que viajó a EE.UU. para trabajar como niñera y terminó sentenciada a cadena perpetua: "Es difícil"

El trágico caso de Ada Cuadros, la peruana que viajó a EE.UU. para trabajar como niñera y terminó sentenciada a cadena perpetua: "Es difícil"

LEER MÁS
Latino pasó de lavar autos con su propio negocio a comprarse un Mercedes-Benz en EEUU: "Si con 19 años pude, todos pueden"

Latino pasó de lavar autos con su propio negocio a comprarse un Mercedes-Benz en EEUU: "Si con 19 años pude, todos pueden"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Historias Estados Unidos

El trágico caso de Ada Cuadros, la peruana que viajó a EE.UU. para trabajar como niñera y terminó sentenciada a cadena perpetua: "Es difícil"

¡Tiembla, infiel! Conoce cuáles son los estados de EEUU donde engañar a tu pareja es considerado un delito

Esta es la historia de Duke, el perro que fue elegido 'alcalde' 4 veces en un pueblo de EEUU

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota