Sam Cruz, un joven inmigrante mexicano, cambió su vida gracias a un consejo. Llegó a Estados Unidos sin experiencia en el rubro gastronómico, pero logró fundar la reconocida pizzería 'Danny’s Let’s Get It', ubicada en Pensilvania. Hoy, es un negocio exitoso que atiende a cientos de clientes cada día.

Sam contó cómo abrió su propio emprendimiento, superando muchos temores y cumpliendo el anhelado “sueño americano”. Lo hizo en una entrevista publicada en YouTube por el influencer dominicano Alfy Tavarez. Actualmente, ofrece a sus empleados la oportunidad de prosperar en Estados Unidos.

¿Cómo logró Sam Cruz crear 'Danny’s Let’s Get It'?

Sam confesó que no tenía conocimientos culinarios ni experiencia en negocios.

“Al principio no tenía nada de experiencia en cocina. Sin embargo, tuve la oportunidad de conocer a un amigo italiano. Él fue quien me motivó a adentrarme en este tipo de negocio”, relató desde el 1274 Millersville Pike, en Lancaster, Pensilvania.

El abuelo de su amigo fue quien les enseñó los fundamentos para administrar una pizzería. “Su abuelo nos enseñó cómo se creaba una pizzería. De ahí empezamos, fue desde cero”, comentó con orgullo Sam Cruz. Junto a su socio Danny, establecieron una propuesta basada en recetas caseras y productos frescos, lo que consolidó la identidad de su negocio: 'Danny’s Let’s Get It'.

“Lo importante es que la gente sepa un poco de inglés. Todos los tickets están abreviados en ese idioma, por tanto, deben conocer los nombres de los vegetales y de todo lo que utilizamos”, explicó.

¿Cuánto ganan los empleados de 'Danny’s Let’s Get It'?

El emprendimiento de Sam Cruz también se distingue por las condiciones laborales que ofrece. En su entrevista con Tavarez, explicó que evalúa la experiencia de los candidatos mediante su hoja de vida o una prueba práctica.

“Si la persona tiene experiencia, puede ganar US$20 por hora desde el inicio. Yo me doy cuenta de esto a través de su CV o cuando les hago una prueba”, aseguró.

Para quienes recién empiezan en el rubro gastronómico, el salario oscila entre US$14 y US$15 por hora, con posibilidad de crecimiento profesional dentro del equipo. Sam Cruz enfatizó que es importante contar con una base sólida en cocina:

“Es muy complicado que una persona pueda trabajar en un restaurante como cocinero si nunca ha estado en esta área”.