El régimen de Nicolás Maduro desplegó una fragata y dos aviones caza para contrarrestar las operaciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe, mediante la presencia de buques. Las imágenes, difundidas por el CEOFANB, muestran a la flota Sukhoi que acompaña a la fragata en aguas territoriales venezolanas durante el fin de semana.

La respuesta del régimen venezolano se produjo pocos días después de que Washington desplegara una flota de destructores lanzamisiles y un submarino de ataque hacia el Caribe, con el objetivo de combatir al Cártel de los Soles, acusado de promover el narcotráfico a nivel internacional.

Venezuela acusa a Estados Unidos de violar el Tratado de Tlatelolco

En Caracas, aseguran que la movilización de Estados Unidos hacia aguas caribeñas viola el Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares. Nicolás Maduro, en representación de su régimen, aseguró que no cederá ante presiones externas y pidió a la ONU que intervenga, al considerar que dichas operaciones representan "una grave amenaza a la paz y la seguridad regional".

Además del pedido de ayuda al organismo internacional, Venezuela anunció recientemente el despliegue de 15.000 efectivos cerca de la frontera con Colombia, así como la incorporación de drones y patrullas navales para la vigilancia del mar territorial. Maduro también aseguró que, de ser necesario, se pondrán en disposición 4,5 millones de milicianos preparados para responder ante cualquier intento de agresión.

¿Cuáles son las últimas acciones de Estados Unidos contra Venezuela?

El gobierno de Estados Unidos elevó las tensiones al declarar formalmente al Cártel de los Soles como una organización terrorista y vincularlo directamente con Nicolás Maduro. Además, duplicó a US$50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano, a quien acusan de "violar las leyes estadounidenses sobre narcóticos".

Aunque Venezuela afirmó contar con el material humano necesario para responder a eventuales ataques de Estados Unidos, expertos consideran que el país no dispone de tal cantidad de efectivos. Además, advierten que las tropas activas carecen de la preparación adecuada y de la logística requerida para ejecutar un despliegue a gran escala, considerando el contexto actual del país.