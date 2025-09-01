Colombia, presidenta pro tempore de la CELAC, convocó a una reunión de cancilleres para analizar la presencia de buques de guerra de EE. UU. frente a Venezuela. Foto: composición LR/AFP

Colombia, presidenta pro tempore de la CELAC, convocó a una reunión de cancilleres para analizar la presencia de buques de guerra de EE. UU. frente a Venezuela. Foto: composición LR/AFP

Colombia, en su calidad de presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), citó a una reunión extraordinaria de cancilleres para este lunes con el fin de analizar la situación regional tras la presencia de buques de guerra de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Según la Cancillería colombiana, el objetivo es generar un espacio de diálogo abierto para evaluar las implicaciones de estos movimientos militares sobre la paz y la estabilidad en la región.

La reunión, prevista a iniciar alrededor de las 10.00 a. m. (hora de Colombia), se realizará de manera virtual, y se espera que cuente con la participación de los 33 países de América Latina y el Caribe que la conforman.

Petro mantiene apoyo a Venezuela en medio de tensiones con EE. UU.

Las decisiones del presidente Gustavo Petro frente a la crisis entre Venezuela y Estados Unidos ha desatado tensiones internas y críticas de la oposición. Los llamados del mandatario contra una eventual intervención en Venezuela, sumados a la orden de militarizar la zona limítrofe, han sido interpretados por sectores opositores como un respaldo al régimen de Nicolás Maduro.

Mientras tanto, la Casa Blanca argumentó que la operación, que incluye la presencia de destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido, forma parte de su estrategia en la lucha contra las drogas. Asimismo, Washington aseguró que la iniciativa cuenta con el respaldo de varios países latinoamericanos, aunque su despliegue ha encendido las alarmas diplomáticas en Caracas y en otras capitales de la región.

Venezuela advierte a EE. UU. y refuerza presencia militar en la frontera con Colombia

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró que el país está preparado para responder en caso de una intervención militar de Estados Unidos. En un mensaje transmitido por la televisión estatal, advirtió que Caracas no permitirá una incursión extranjera y lanzó un mensaje directo a Washington: “Estamos preparándonos y vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela”.

Como parte de esta estrategia, el gobierno desplegó 10.380 efectivos en todo el territorio, a los que se sumaron en los últimos días 15.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y milicianos en los estados fronterizos de Táchira y Zulia. Padrino también denunció un “asedio” por parte de Estados Unidos, que se reflejaría en sanciones y presiones económicas destinadas —según dijo— a fracturar la estabilidad interna del país.