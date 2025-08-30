HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Así es el USS Lake Erie, el impresionante buque lanzamisiles de EE. UU. con el que Trump busca asustar a Maduro

El USS Lake Erie, un buque de guerra estadounidense con poderosos misiles y tecnología avanzada, ya navega el Caribe como parte de un despliegue militar que apunta a presionar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El USS Lake Erie puede lanzar misiles Tomahawk con un alcance de hasta 1.600 kilómetros. Foto: AFP
El USS Lake Erie puede lanzar misiles Tomahawk con un alcance de hasta 1.600 kilómetros. Foto: AFP

El USS Lake Erie, buque lanzamisiles de la Armada de Estados Unidos, cruzó el Canal de Panamá en la noche del viernes 29 de agosto de 2025, rumbo al mar Caribe. Este movimiento refuerza el despliegue militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela, como parte de una operación antidrogas que, según funcionarios en Washington, tiene como objetivo desmantelar al Cártel de los Soles, organización que acusan de estar dirigida por el presidente Nicolás Maduro.

Este crucero de misiles guiados se suma a un contingente naval que ya incluye ocho buques de guerra, aviones espía P-8, al menos un submarino de ataque y aproximadamente 4.000 marines. La operación se realiza oficialmente en aguas internacionales, pero ha elevado las tensiones en la región, especialmente por el carácter ofensivo del armamento desplegado y la proximidad a costas venezolanas.

PUEDES VER: Maduro manda 15.000 venezolanos a resguardar frontera con Colombia en medio del conflicto con EE. UU.

lr.pe

¿Cómo es el USS Lake Erie?

El USS Lake Erie es un buque de guerra de la clase Ticonderoga, diseñado para misiones de defensa aérea, antisubmarina y antisuperficie. Su arsenal lo convierte en una de las plataformas más avanzadas de combate de superficie de la Marina de Estados Unidos. Estas son algunas de sus características más destacadas:

  • 173 metros de eslora y 10 metros de manga.
  • Desplazamiento de 9.800 toneladas.
  • Base de operaciones: puerto de San Diego, California.
  • Armamento:
  • Sistema de lanzamiento vertical Mark 41 con misiles Tomahawk y SM-2.
  • Dos cañones de cinco pulgadas.
  • Lanzaderas de misiles Harpoon.
  • Dos sistemas de defensa antimisiles CIWS (Close-in Weapons System).
  • Dos tubos lanzatorpedos.
  • Capacidad para operar con dos helicópteros SH-60 Sea Hawk.

Este buque está diseñado para responder a múltiples amenazas simultáneamente y puede ejecutar ataques de precisión a largo alcance, lo que lo convierte en un componente clave del poder naval de Estados Unidos en el Caribe.

El avance del USS Lake Erie a Panamá

La noche del viernes 29 de agosto, el USS Lake Erie ingresó al Canal de Panamá desde el Pacífico, cruzando por la esclusa de Pedro Miguel cerca de las 21:30 horas locales. El tránsito, que suele durar unas ocho horas, fue confirmado por portales especializados como Cruising Earth y MarineTraffic, que monitorean rutas navales en tiempo real mediante el sistema AIS.

Durante su estancia previa al cruce, el buque estuvo amarrado en el puerto de Rodman. Coincidiendo con su paso, el senador republicano Ted Cruz se encontraba en Panamá y aprovechó la ocasión para visitar la nave. “He tenido el privilegio de encontrarme con los marinos y militares del USS Lake Erie durante mi estancia en Panamá. Viajan a través del Canal. He podido visitar el buque, hablar brevemente de su misión y desearles éxito en su vital próxima misión”, expresó el legislador en sus redes sociales.

El cruce del USS Lake Erie también ocurre pocos días después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. designara al Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional, lo que legalmente respalda el uso de recursos militares para su neutralización.

¿Cómo ha respondido Nicolás Maduro?

Frente a este despliegue, el gobierno de Venezuela anunció el lunes el envío de 15.000 militares a la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico. Además, comunicó que realizará patrullajes en aguas territoriales con drones y buques de la Armada. Maduro aseguró contar con 4,5 millones de milicianos listos para actuar en defensa del país, aunque expertos independientes ponen en duda esa cifra.

El régimen también ha intensificado su discurso interno, propagando la idea de una inminente “invasión” estadounidense a través de medios estatales y redes sociales. Esta narrativa ha generado preocupación entre la población, que ve con alarma la acumulación de fuerzas navales en el sur del Caribe.

Según fuentes militares estadounidenses citadas por el Washington Post, los movimientos forman parte de una “operación antinarcóticos reforzada”, aunque el contexto geopolítico sugiere que el objetivo va más allá del tráfico de drogas. Washington acusa a Maduro de usar rutas clandestinas para exportar cocaína, petróleo, oro, uranio y fentanilo, facilitando el tránsito mediante embarcaciones sin bandera reconocida y submarinos.

