Bono de Guerra Económica con aumento HOY, 28 de agosto: cronograma oficial del mes, montos actualizados y buenas noticias vía Sistema Patria

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, comenzó la entrega del Bono de Guerra del mes de agosto 2025. Este subsidio económico, gestionado por el Sistema Patria, se otorga a distintos sectores de la población, incluyendo a los pensionados, quienes figuran como los últimos en ser beneficiados.

En esta nota encontrarás toda la información relevante sobre los pagos: montos, fechas clave y los requisitos para recibir esta asignación social.

Bono de Guerra, agosto 2025: ¿cuándo llegó el pago vía Sistema Patria?

La distribución del Bono de Guerra de agosto 2025 ya está en marcha. El beneficio económico fue otorgado a los tres grupos designados por el Gobierno, siguiendo el orden establecido en el cronograma oficial. Consulta a continuación cómo se efectuaron los pagos según las fechas programadas:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: jueves 14 de agosto (con Cestaticket)

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿De cuánto es el Bono de Guerra de agosto 2025 en Venezuela?

El presidente Nicolás Maduro aprobó un nuevo ajuste en los valores del Bono de Guerra Económica, distribuido a través del Sistema Patria a los tres sectores contemplados. Este aumento responde al esquema de indexación vigente. Aquí te presentamos los montos actualizados para agosto de 2025:

Trabajadores públicos: recibieron 120 dólares indexados o 16.080 bolívares

recibieron 120 dólares indexados o 16.080 bolívares Jubilados: recibieron 112 dólares indexados o 15.008 bolívares

recibieron 112 dólares indexados o 15.008 bolívares Pensionados: recibieron 50 dólares indexados o 6.700 bolívares.

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".