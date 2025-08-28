HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Bono de Guerra Económica con aumento HOY, 28 de agosto: cronograma oficial del mes, montos actualizados y buenas noticias vía Sistema Patria

Accede al Sistema Patria para retirar el Bono de Guerra de agosto 2025. Este beneficio ya está disponible para los pensionados, quienes completan el grupo de asignación en Venezuela.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, comenzó la entrega del Bono de Guerra del mes de agosto 2025. Este subsidio económico, gestionado por el Sistema Patria, se otorga a distintos sectores de la población, incluyendo a los pensionados, quienes figuran como los últimos en ser beneficiados.

En esta nota encontrarás toda la información relevante sobre los pagos: montos, fechas clave y los requisitos para recibir esta asignación social.

PUEDES VER: Guía del aumento, Bono de Guerra agosto 2025: montos actualizados y fechas oficiales para cobrar en 4 pasos vía Sistema Patria

lr.pe

Bono de Guerra, agosto 2025: ¿cuándo llegó el pago vía Sistema Patria?

La distribución del Bono de Guerra de agosto 2025 ya está en marcha. El beneficio económico fue otorgado a los tres grupos designados por el Gobierno, siguiendo el orden establecido en el cronograma oficial. Consulta a continuación cómo se efectuaron los pagos según las fechas programadas:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: jueves 14 de agosto (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: lunes 18 de agosto (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: jueves 21 de agosto.
Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿De cuánto es el Bono de Guerra de agosto 2025 en Venezuela?

El presidente Nicolás Maduro aprobó un nuevo ajuste en los valores del Bono de Guerra Económica, distribuido a través del Sistema Patria a los tres sectores contemplados. Este aumento responde al esquema de indexación vigente. Aquí te presentamos los montos actualizados para agosto de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibieron 120 dólares indexados o 16.080 bolívares
  • Jubilados: recibieron 112 dólares indexados o 15.008 bolívares
  • Pensionados: recibieron 50 dólares indexados o 6.700 bolívares.

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

LEER MÁS
Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

LEER MÁS
Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

LEER MÁS
Pagos MPPE información HOY, 28 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información HOY, 28 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

LEER MÁS

