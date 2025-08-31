Las fuerzas armadas y la policía de Guyana denunciaron este domingo que una embarcación que transportaba material electoral para los comicios generales del lunes fue atacada con disparos desde la costa de Venezuela.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde, alrededor de las 14:30, en el río Cuyuní, cerca de la localidad de Bamboo, dentro de la disputada región del Esequibo. Según un comunicado conjunto, la lancha patrulla trasladaba personal militar, policial y funcionarios electorales encargados de distribuir urnas en áreas remotas.

Comunicado brindado por Guyana este domingo.

Guyana asegura que el ataque no interfirió con el proceso electoral

De acuerdo con el comunicado, la patrulla respondió al fuego y logró proteger tanto al personal como al material electoral. No se registraron heridos ni daños confirmados.

Las autoridades destacaron que, pese al ataque, la misión de entrega se completó con éxito: "todas las urnas restantes fueron entregadas con éxito a sus colegios electorales asignados", señaló el reporte. El gobierno guyanés subrayó que el incidente no alteró la seguridad del proceso electoral.

Venezuela y el trasfondo de la disputa por el Esequibo

La denuncia se produjo en el contexto de la disputa territorial por el Esequibo, un territorio rico en petróleo y recursos naturales reclamado tanto por Caracas como por Georgetown.

Según AFP, Guyana y Venezuela se han quejado en el pasado de disparos contra embarcaciones, aunque en la mayoría de los casos evitan culpar directamente a las fuerzas armadas del otro país. Este año, Venezuela incluso eligió un gobernador para la región, pese a no tener autoridad sobre ella, mientras que el presidente guyanés Irfaan Ali ha reforzado su postura con apoyo de Estados Unidos.

Las claves de la relevancia geopolítica de Guyana

Aunque es un país pequeño, Guyana se ha convertido en un actor clave en la geopolítica regional gracias a su auge petrolero. Se estima que su producción de crudo crecerá más rápido que la de cualquier otra nación hasta 2035, un salto que podría transformar por completo su economía y darle un rol central en el mercado energético mundial.

Este crecimiento ha intensificado la disputa territorial con Venezuela por el Esequibo, una región también rica en petróleo. La tensión ha captado la atención de potencias como Estados Unidos y China, que ven en Guyana un punto estratégico capaz de influir en el equilibrio de poder en América Latina.