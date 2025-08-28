El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que su país ha recibido un respaldo importante frente a las amenazas de Estados Unidos, que recientemente desplegó un submarino nuclear en las aguas del Caribe.

El mandatario también hizo hincapié en que esta acción "se ha violado el tratado de Tlatelolco, que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe".

Esto dijo Maduro ante al envío de submarino nuclear por parte de Estados Unidos

Maduro resaltó que "Venezuela está recibiendo una impactante solidaridad mundial porque nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear". A pesar de ello, reafirmó que a "Venezuela no la va a parar nadie", y que su país continuará avanzando en lo económico y social.

El presidente también subrayó la admiración de los nuevos embajadores por la vida social, económica y comercial de su país, señalando que, a pesar de las muchas cosas que se dicen en el exterior, los venezolanos siguen tranquilos, trabajando, estudiando, viviendo y

produciendo.

Maduro sobre llegada de submarino nuclear: "Es una amenaza militar"

El régimen de Nicolás Maduro advirtió que el envío de un submarino nuclear de Estados Unidos a las aguas del Caribe cerca de Venezuela constituye una "amenaza militar" sin precedentes para la región. Esta acusación fue presentada formalmente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde la misión venezolana exigió el fin inmediato de esta operación.

La misión permanente de Venezuela ante la ONU emitió una nota de protesta formal en la que describe el despliegue como "una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales". El documento exige a Estados Unidos "garantías claras y verificables" de que no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares en la región.

La respuesta del régimen venezolano ante las amenazas de Estados Unidos

Venezuela informó sobre el mayor despliegue de sus fuerzas navales en el Caribe, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, explicó que esta operación, de "mayor porte", tiene como objetivo intensificar la lucha contra el narcotráfico, reforzando la 'Operación Relámpago de Catatumbo'. Esta operación también contempla el envío de tropas a zonas fronterizas, como la región colombiana.

Padrino detalló que se realizarán despliegues significativos de drones para diversas misiones, patrullajes fluviales con la infantería de marina en ríos cercanos al golfo de Venezuela, patrullas navales en el lago de Maracaibo y el golfo de Venezuela, así como "patrullas navales en lago de Maracaibo y buques de mayor porte más arriba, al norte, en nuestras aguas territoriales", en el mar Caribe.

Por su parte, el Ejército de Estados Unidos publicó, el miércoles 27 de agosto, imágenes de su despliegue en el Atlántico, frente a las costas de Venezuela. Las fotos muestran a marines realizando simulaciones de combate con rifles y llevando a cabo maniobras a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima, que está preparado para transportar helicópteros, lanchas y vehículos de asalto.