Alcalde electo de Nueva York, EN VIVO: Zohran Mamdani juró en una histórica estación del metro

Zohran Mamdani iniciará su gestión como alcalde de Nueva York el próximo 1 de enero con una investidura poco habitual y de dos tiempos. El primer juramento se realizó a la medianoche de Año Nuevo, en una ceremonia reservada dentro de la antigua estación City Hall del metro, un recinto cerrado al público desde 1945. Más tarde, ya durante el día, encabezará una toma de posesión abierta frente al Ayuntamiento, donde se espera la presencia de miles de personas.

“Cuando en 1904 se inauguró la estación Old City Hall, una de las 28 estaciones de metro originales de Nueva York, fue un monumento físico a una ciudad que se atrevió a ser bella y a construir grandes cosas que transformarían la vida de los trabajadores”, señaló Mamdani en un comunicado.

Alcalde electo de Nueva York, EN VIVO: lo último sobre la juramentación de Zohran Mamdani 10:30 Zohran Mamdani, el alcalde joven y socialista que llega a Nueva York Zohran Mamdani asumió la alcaldía de Nueva York el 1 de enero de 2026, convirtiéndose en el primer burgomaestre musulmán de la ciudad y uno de los más jóvenes en ocupar el cargo. Una primera juramentación se realizará durante los primeros minutos del año en la estación de metro abandonada City Hall Station, un acto discreto que busca reflejar su cercanía con los trabajadores y comunidades locales. Lee el artículo completo AQUÍ. Foto: AFP 10:00 Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York a la medianoche del 1 de enero de 2026, tras prestar juramento en la histórica estación de metro Old City Hall, actualmente fuera de servicio en Manhattan. Con 34 años, Mamdani se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad, eligiendo un lugar discreto debajo del Ayuntamiento para subrayar su compromiso con los trabajadores y su enfoque en el costo de vida, tema central de su campaña. Tras la ceremonia, Mamdani expresó a los periodistas: "Este es verdaderamente un honor y un privilegio de toda una vida", destacando la importancia personal y política del momento. Foto: AFP.

¿Quién dará juramento a Zohran Mamdani?

Letitia James, fiscal general de Nueva York y hoy una de las aliadas más cercanas del alcalde electo, será la encargada de tomarle juramento en una ceremonia íntima, reservada para la familia de Mamdani y un pequeño grupo de asesores de confianza.

James explicó que la elección de la histórica estación City Hall no es casual. Señaló que el metro representa la “sangre vital” de Nueva York y funciona como un “gran igualador” entre sus habitantes. “Más allá de nuestras fortalezas y debilidades como personas, todos viajamos juntos en el tren, hacia destinos lejanos”, expresó en un comunicado.

Cerca de 13 horas después de ese juramento inicial, Mamdani encabezará una segunda ceremonia de toma de posesión al aire libre, frente al Ayuntamiento, en un acto que también busca subrayar su cercanía con la clase trabajadora. En esta ocasión, será el senador Bernie Sanders quien le tome juramento ante el público.

¿Cómo asistir a la toma de posesión?

Las puertas estarán abiertas para el público desde las 11:00 de la mañana del 1 de enero. El acto central está previsto para comenzar a la 1:00 p. m. en City Hall, en pleno corazón de Nueva York, sobre el tradicional Cañón de los Héroes, a la altura de Broadway.

El ingreso será gratuito y los boletos se podrán obtener a través de un formulario en línea. Para registrarse, solo se pedirá información básica como nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y lugar de procedencia.

Quienes no puedan acercarse a la llamada “fiesta del barrio” de Nueva York recibirán un enlace para seguir la ceremonia en transmisión en vivo. Además, el evento podrá verse en pantallas gigantes que se instalarán en los alrededores de la City Hall Plaza, para que nadie se quede sin participar del momento.

¿Quién es Zohran Mamdani?

Zohran Mamdani es un dirigente socialista demócrata que se impuso en las elecciones para la alcaldía de Nueva York a comienzos de noviembre de 2025. Con apenas 34 años, hará historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad.

Además, será el alcalde más joven que ha tenido Nueva York en más de cien años. Aunque nació en Kampala, Uganda, llegó a Estados Unidos cuando tenía 7 años y creció en la ciudad. Su campaña llamó la atención por alejarse de los esquemas tradicionales y apostar por iniciativas poco habituales, como búsquedas del tesoro y torneos de fútbol.

Entre sus propuestas prncipales, figuran el congelamiento de los alquileres, la creación de un sistema de transporte público gratuito y la implementación de guarderías sin costo para las familias.

El nuevo alcalde también planteó cambios en el sistema educativo de la ciudad, con un modelo que daría mayor participación y control a los padres dentro de las escuelas. A ello se suma su propuesta de elevar la tasa máxima del impuesto a las empresas, que pasaría del 7,25 % al 11,5 %.

Los principales retos del próximo alcalde de Nueva York

Para Mamdani, arrancar su gestión con determinación será fundamental. Así lo sostuvo George Arzt, un veterano consultor político demócrata de Nueva York que trabajó junto al exalcalde Ed Koch. “Hay que crear una mentalidad que diga: ‘¡Oigan, este tipo va en serio!’”.

Ese mensaje, añadió Arzt, debería quedar claro desde el discurso de toma de posesión. En ese momento, será crucial que el nuevo alcalde exponga con claridad cuáles son sus prioridades, qué medidas impulsará y de qué manera piensa llevarlas adelante, para que los neoyorquinos sepan qué esperar de su gestión.

Sin embargo, una parte importante del desafío de Mamdani será ganarse la confianza de quienes aún lo miran con recelo. Basil Smikle, estratega político demócrata y profesor de la Columbia University, considera que “el mayor obstáculo” será lograr que la ciudadanía se sienta cómoda con sus propuestas y entienda cómo las políticas que promueve podrían traducirse en beneficios concretos para la ciudad.