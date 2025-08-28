El padre de Ewan Deane fue diagnosticado con un cáncer de páncreas. | Composición LR

Ewan Deane, un estudiante de 17 años en Tennessee, conmovió a Estados Unidos luego de que intentara por todos los medios posibles adelantar su ceremonia de graduación dos años, para que su padre con cáncer terminal pudiera asistir como un último acto de amor hacia él y su familia.

El último deseo de su padre, Leon Deane, era poder ver a su hijo graduado de la escuela Jellico High School antes de que el cáncer le ganara la batalla. En 2023, Ewan aún cursaba el tercer año de secundaria.

Leon Deane logró asistir a la graduación de su hijo.

El programa 'Today' acompañó a la familia Deane para dejar registro de la emotiva ceremonia, luego de que la escuela respondiera en menos de 24 horas a la solicitud de Martha Deane, madre del estudiante, quien preguntó si era posible organizar el acto antes de que su esposo falleciera. La graduación se llevó a cabo al día siguiente.

Durante la ceremonia, el director de Jellico High School, Joey St. John, expresó: “Estamos reunidos aquí para honrar el deseo de un padre de ver a su hijo, al que ama muchísimo, completar un logro en su vida”. Ewan Deane fue reconocido como graduado honorario ante un auditorio lleno de estudiantes y miembros de la comunidad.

Aquel 30 de agosto de 2023, todos los alumnos y amigos de Ewan, quien estaba vestido con su toga y birrete, lo acompañaron en su momento más difícil. Fue aplaudido junto a su padre.

El diagnóstico de Leon Deane

Leon Deane fue diagnosticado en enero de 2023 con cáncer de páncreas en etapa 4. Los médicos le informaron que su expectativa de vida era de pocos meses.

“Me dijeron que probablemente me quitaría la vida. Todavía estoy aquí, así que lo estamos tomando un día a la vez”, explicó. Desde entonces, solo esperaba el momento final al lado de su esposa y sus tres hijos: Leon (30), Arron (24) y Ewan Deane (17).

Sin embargo, Ewan explicó que tomó la decisión de cumplir el último deseo de su padre porque él siempre fue “amable y cariñoso”. “Estaba nervioso, emocionado y también triste por tener que pasar por esto”, contó a los medios antes de su graduación adelantada.