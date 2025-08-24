El país de América Latina que se convertiría en potencia mundial impulsado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos

Esta nación es el principal exportador de Estados Unidos, por sus productos manufacturados y su cercanía geográfica, lo que lo hacen atractivo al momento de comprar. Según informaron expertos, este país se podría convertir en la siguiente "potencia mundial".

Debido a su histórica relación de dependencia con Estados Unidos y al interés de China por invertir en el país, México se consolida como un socio comercial estratégico, no solo para América Latina, sino también a nivel global.

¿México podría ser la siguiente potencia mundial?

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, destacó la gran oportunidad que enfrenta el país para consolidarse como una potencia mundial, a raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Según Ebrard, México tiene la capacidad de duplicar su inversión extranjera directa y posicionarse como el único país en Latinoamérica capaz de abastecer al mercado estadounidense.

El político mexicano señaló que la reconfiguración global de las cadenas de suministro, impulsada por los esfuerzos de Estados Unidos para reducir su dependencia de China y de Asia en general, genera un panorama optimista para la economía mexicana.

México crecimiento en el PBI para 2023

Las proyecciones económicas para 2030 son contundentes: México podría acercarse a los USD 3,66 billones. Este desempeño no solo lo posiciona por encima de otros países latinoamericanos, sino que también lo coloca delante de varias potencias europeas y asiáticas en términos de crecimiento e influencia futura.

El país cuenta con vastos recursos naturales, una población numerosa y sectores industriales en expansión, además de una ubicación geoestratégica privilegiada. Gracias a su estrecha relación con Estados Unidos, México ocupa una posición única para actuar como puente comercial y diplomático entre Oriente y Occidente.