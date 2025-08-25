La medida implementada por China hace que se diferencie de otras estrategias con respecto al enfriamiento de estos centros de datos. Foto: Shanghai Hailanyun Technology.

China viene dando pasos agigantados en la carrera por la Inteligencia Artificial, la computación en la nube y otras tecnologías digitales, esto mediante la construcción de centros de datos para aumentar la potencia de procesamientos. No obstante, aunque esta es una apuesta importante para el avance tecnológico, también generó una nueva dificultad debido a las enormes colecciones de servidores consumen cantidades cada vez mayores de energía.

Según lo expuesto por Live Science, este enorme colecciones de servidores, al utilizar cantidades enormes de energía, estarían consumiendo cuentos de miles de galones de agua al día para disipar el calor que generan. Ante esta problemática, el país optó por sumergir los centros de datos en el océano, medida única en el mundo frente a sus similares en la carrera por el desarrollo de la IA.

China prefiere el océano que las regiones secas

La medida implementada por China hace que se diferencie de otras estrategias con respecto al enfriamiento de estos centros de datos. Una investigación de la organización periodística sin ánimo de lucro SourceMaterial y The Guardian reveló que muchas empresas han ubicado esta colección de servidores en regiones más secas del mundo, con la finalidad de reducir los riesgos de daños por humedad.

"El ambicioso enfoque de China señala un cambio audaz hacia una infraestructura digital baja en carbono y podría influir en las normas globales en informática sustentable", explicó Shabrina Nadhila, analista del grupo de expertos Ember, para Live Science. Cabe indicar que, según el mimo medio, China comenzó la construcción de un centro de datos submarino alimentado por energía eólica, a unas seis millas de la costa de Shanghái, uno de los centros de Inteligencia Artificial del país.

¿Por qué es importante mantener frescos los centros de datos?

Los centros de datos, instalaciones que almacenan información y realizan cálculos complejos para las empresas, consumen grandes cantidades de electricidad y agua debido al funcionamiento continuo y la proximidad de sus servidores, lo cual genera calor residual como subproducto que puede dañar los equipos y destruir datos. Esto causa que necesiten una refrigeración constante.

De acuerdo al informe, aproximadamente el 40% de la electricidad que consume un centro de datos es destinado para el área que enfría el agua, que se pulveriza en el aire que circula alrededor de los servidores o se evapora cerca de ellos, reduciendo así la temperatura. Esta agua suele provenir del subsuelo, de ríos o arroyos cercanos, e incluso de aguas residuales recuperadas.

Los centros de datos submarinos utilizan tuberías para bombardear agua de mar a través de un radiador ubicado en la parte trasera de los racks de servidores para absorber el calor y disiparlo. Hailanyun, la empresa a veces conocida como HiCloud, responsable del centro de datos de Shanghái, afirma que una evaluación realizada en colaboración con la Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones muestra que su proyecto consume al menos un 30% menos de electricidad que los terrestres.

Un proyecto que busca impulsar la IA gracias al océano

La primera parte del proyecto está diseñada para albergar 198 racks de servidores —suficientes para albergar entre 396 y 792 servidores con capacidad de IA— y está previsto que entre en funcionamiento en septiembre, según Li Langping, portavoz de Hailanyun. Además, el centro de Shanghai también estará conectado a un parque eólico marino cercano que suministrará el 97 por de energía.

Se espera que la construcción proporcione suficiente potencia de cálculo para completar el equivalente al entrenamiento de GPT-3.5—el modelo de lenguaje de gran tamaño que OpenAI lanzó en 2022 y utilizó para perfeccionar ChatGPT— en tan solo un día, añade. Sin embargo, el centro de Hailanyun en Shanghái es pequeño en comparación con uno terrestre típico: un centro de datos de escala media en China suele tener hasta 3000 racks estándar, mientras que una versión de gran escala puede contener más de 10.000.

La estrategia de Hailanyun en Shanghái, valorada en 223 millones de dólares, se basa en una tecnología que Microsoft desarrolló por primera vez en el marco del Proyecto Natick. Tras izar la cápsula dos años después, Microsoft descubrió que los centro submarinos son fiables.