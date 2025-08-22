Las mejores ciudades para vivir en el mundo según la Generación Z: ¿cuál es la de Latinoamérica?

Los miles de jóvenes buscan tener una mejor calidad de vida; es por eso que muchos de ellos, muchas veces a través de estudios, trabajos o diversas actividades, salen de su ciudad. Los jóvenes menores de 30 años han elegido en el mundo las ciudades favoritas para poder vivir, y solo hay una en Latinoamérica.

Según el portal Bloomberg, hay una lista difundida por el portal 'Time Out' en la que la generación Z elige las 10 mejores ciudades para vivir. Este ranking lo realizaron expertos y más de 18.500 personas, considerando factores como la asequibilidad, la felicidad y el ambiente general de cada ciudad.

¿Cuál es la ciudad en América Latina para vivir?

Según indica ‘Time Out’, los jóvenes escogieron Ciudad de México, siendo la única en América Latina que ocupa el octavo puesto, ya que la Generación Z la ve como una de las ciudades más felices de la lista. El 83% de quienes contestaron las preguntas dijo que era feliz en el lugar. Además, es una de las ciudades más baratas para vivir en la lista.

Otra ciudad que destaca en la lista en el cuarto puesto es Nueva York, en Estados Unidos, a pesar de ser una ciudad muy costosa. La vida nocturna y la facilidad para recorrer la ciudad a pie son aspectos que la hacen atractiva, según indica Liv Kelly, escritora de viajes de Time Out.

¿Qué otras ciudades figuran en el ranking?

Los jóvenes han elegido estos lugares por la vida nocturna, acceso a la cultura y transitabilidad. El primer puesto es Bangkok, en Tailandia, ya que es fácil hacer amigos y la gente es feliz viviendo ahí. Luego sigue Melbourne, en Australia; en el tercer puesto, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

En el cuarto puesto, Nueva York; en el quinto lugar se encuentra Copenhague, en Dinamarca; luego sigue Barcelona, en España; séptimo, Edimburgo, en el Reino Unido; en el octavo puesto, Ciudad de México; luego, Londres, en el Reino Unido; y en el último puesto, Shanghái, en China.