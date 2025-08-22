HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Las mejores ciudades para vivir en el mundo según la Generación Z: ¿cuál es la de Latinoamérica?

Según indica el portal de Bloomberg, la generación Z ha elegido 10 ciudades favoritas para vivir y una queda en América Latina.

La generación Z son los jóvenes menores de 30 años
La generación Z son los jóvenes menores de 30 años | Foto: BBC / Composición LR

Los miles de jóvenes buscan tener una mejor calidad de vida; es por eso que muchos de ellos, muchas veces a través de estudios, trabajos o diversas actividades, salen de su ciudad. Los jóvenes menores de 30 años han elegido en el mundo las ciudades favoritas para poder vivir, y solo hay una en Latinoamérica.

Según el portal Bloomberg, hay una lista difundida por el portal 'Time Out' en la que la generación Z elige las 10 mejores ciudades para vivir. Este ranking lo realizaron expertos y más de 18.500 personas, considerando factores como la asequibilidad, la felicidad y el ambiente general de cada ciudad.

PUEDES VER: Daniel Cueva, el ingeniero peruano que es líder de una las plataformas digitales de educación financiera más influyentes de América Latina

lr.pe

¿Cuál es la ciudad en América Latina para vivir?

Según indica ‘Time Out’, los jóvenes escogieron Ciudad de México, siendo la única en América Latina que ocupa el octavo puesto, ya que la Generación Z la ve como una de las ciudades más felices de la lista. El 83% de quienes contestaron las preguntas dijo que era feliz en el lugar. Además, es una de las ciudades más baratas para vivir en la lista.

Otra ciudad que destaca en la lista en el cuarto puesto es Nueva York, en Estados Unidos, a pesar de ser una ciudad muy costosa. La vida nocturna y la facilidad para recorrer la ciudad a pie son aspectos que la hacen atractiva, según indica Liv Kelly, escritora de viajes de Time Out.

PUEDES VER: Esta es la ciudad perdida bajo el agua en América Latina que podría cambiar la historia: más antigua que las pirámides de Egipto

lr.pe

¿Qué otras ciudades figuran en el ranking?

Los jóvenes han elegido estos lugares por la vida nocturna, acceso a la cultura y transitabilidad. El primer puesto es Bangkok, en Tailandia, ya que es fácil hacer amigos y la gente es feliz viviendo ahí. Luego sigue Melbourne, en Australia; en el tercer puesto, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

En el cuarto puesto, Nueva York; en el quinto lugar se encuentra Copenhague, en Dinamarca; luego sigue Barcelona, en España; séptimo, Edimburgo, en el Reino Unido; en el octavo puesto, Ciudad de México; luego, Londres, en el Reino Unido; y en el último puesto, Shanghái, en China.

Notas relacionadas
Feria laboral abre más de 7 mil vacantes para peruanos en distintos países de Latinoamérica

Feria laboral abre más de 7 mil vacantes para peruanos en distintos países de Latinoamérica

LEER MÁS
Moody’s proyecta crecimiento económico de 2,2% en América Latina para 2025: Perú y Argentina destacan

Moody’s proyecta crecimiento económico de 2,2% en América Latina para 2025: Perú y Argentina destacan

LEER MÁS
Familia de EEUU reveló por qué mudarse a España fue lo mejor para criar a sus 3 hijos: "Ojalá lo hubiéramos hecho antes"

Familia de EEUU reveló por qué mudarse a España fue lo mejor para criar a sus 3 hijos: "Ojalá lo hubiéramos hecho antes"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

LEER MÁS
Gobierno de Rusia expresa apoyo a Venezuela ante el aumento de tensiones con Estados Unidos por el envío de buques

Gobierno de Rusia expresa apoyo a Venezuela ante el aumento de tensiones con Estados Unidos por el envío de buques

LEER MÁS
¿Cuál es la ruta de los tres buques destructores con misiles que EEUU envió cerca de las costas de Venezuela?

¿Cuál es la ruta de los tres buques destructores con misiles que EEUU envió cerca de las costas de Venezuela?

LEER MÁS
La ONU declara hambruna en Gaza: más de medio millón de personas al borde de la muerte mientras crecen amenazas de Israel

La ONU declara hambruna en Gaza: más de medio millón de personas al borde de la muerte mientras crecen amenazas de Israel

LEER MÁS
María Corina Machado asegura que los días de Maduro están contados y agradece a Trump por envío de buques a Venezuela

María Corina Machado asegura que los días de Maduro están contados y agradece a Trump por envío de buques a Venezuela

LEER MÁS
Régimen de Maduro denuncia que buques y militares de Estados Unidos en Venezuela ponen en riesgo la paz en América Latina

Régimen de Maduro denuncia que buques y militares de Estados Unidos en Venezuela ponen en riesgo la paz en América Latina

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Mundo

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

El hombre que sobrevivió seis días en una montaña, con una pierna rota y sin comida ni agua en Noruega

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota